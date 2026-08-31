¿Cuándo sale a la venta la colaboración de Jennie de BLACKPINK con Adidas Originals?

La relación entre Jennie, integrante de BLACKPINK, y Adidas dará un nuevo paso con el lanzamiento de la primera colección diseñada en colaboración entre la cantante surcoreana y Adidas Originals, una propuesta que mezcla elementos deportivos con referencias al ballet y el estilo característico de la artista.

Jennie pasa de embajadora a diseñadora de Adidas

La colaboración representa un paso importante en la relación entre Jennie y Adidas. Durante varios años, la cantante ha participado en diferentes campañas publicitarias de la compañía, sin embargo, esta ocasión será diferente, pues estuvo involucrada directamente como codiseñadora y colaboradora creativa.

Las primeras imágenes promocionales muestran precisamente esta combinación. Jennie aparece utilizando prendas ajustadas, piezas para crear diferentes capas, chaquetas deportivas y otros elementos que mantienen características tradicionales de Adidas Originals, pero adaptados a la estética planteada para esta colaboración.

Dentro de la línea también se han mostrado leggings, tenis, camisetas de manga larga, shorts, faldas, cardigans y diferentes prendas deportivas.

Una nueva versión de los clásicos Adidas Superstar

Uno de los productos que mayor atención ha generado antes del lanzamiento es el JENNIE x adidas Superstar Square Ballet, una reinterpretación de los tradicionales Superstar que combina elementos de un sneaker con la silueta de una zapatilla de ballet.

El modelo conserva detalles característicos como las tres franjas laterales y la conocida punta tipo “shell toe”, aunque esta última fue modificada para adoptar una forma más ancha y cuadrada.

También desaparecen las agujetas tradicionales. En su lugar, el diseño incorpora una banda elástica que atraviesa la parte superior del pie, además de un pequeño moño que refuerza la inspiración proveniente del ballet.

El calzado ha sido presentado principalmente en combinaciones de blanco con negro y negro con detalles claros, manteniendo una estética relativamente sencilla que permite destacar su peculiar silueta.

¿Dónde podrá comprarse la colección de Jennie?

De acuerdo con Adidas, adidas Originals by JENNIE estará disponible desde el 1 de septiembre mediante l página oficial de la propia marca , la aplicación oficial de la compañía, establecimientos Adidas Originals y distribuidores seleccionados.

La disponibilidad, precios y productos podrán variar dependiendo del país, por lo que será necesario revisar las plataformas oficiales de Adidas en cada región una vez que comience la distribución.

Con este lanzamiento, Jennie amplía su presencia dentro de la industria de la moda, pasando de protagonizar campañas para Adidas a involucrarse directamente en la creación de productos que llevan su nombre y reflejan parte de su identidad visual.