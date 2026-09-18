¿Cuándo termina el verano? Esta es la fecha y hora del equinoccio de otoño en México

El verano entra en su recta final en México. A pocos días del cambio de estación, el equinoccio marcará el comienzo astronómico del otoño en el hemisferio norte, una temporada asociada con el descenso gradual de las temperaturas y la reducción de las horas de luz solar.

De acuerdo con cálculos astronómicos, el equinoccio de otoño ocurrirá el martes 22 de septiembre de 2026 a las 18:05 horas, tiempo del centro de México. Por lo tanto, esa será también la hora en la que comenzará oficialmente la nueva estación en Durango.

En Tiempo Universal Coordinado, el fenómeno se producirá a las 00:05 horas del miércoles 23 de septiembre. Esta diferencia explica por qué algunas publicaciones internacionales colocan el inicio del otoño el día 23, mientras que para buena parte de México sucederá durante la tarde del martes 22.

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¿Qué ocurre durante el equinoccio?

El equinoccio sucede cuando el Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente de norte a sur. En ese momento, ninguno de los hemisferios terrestres se encuentra inclinado directamente hacia el astro.

La palabra proviene del latín aequinoctium, relacionada con la idea de una “noche igual”. Sin embargo, esto no significa que el día y la noche duren exactamente 12 horas en todas las ciudades.

La atmósfera desvía parte de la luz solar y permite observar el Sol poco antes de que cruce el horizonte y durante algunos minutos después de su puesta. También influye la manera en que se calculan el amanecer y el atardecer, por lo que la igualdad más cercana entre luz y oscuridad puede presentarse unos días antes o después, dependiendo de la ubicación.

A partir del equinoccio, las noches comenzarán a ganar terreno en el hemisferio norte. Este proceso continuará hasta el solsticio de diciembre, cuando se registre el día con menos horas de luz del año.

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¿El frío comienza con el otoño?

El comienzo astronómico de la estación no representa un cambio repentino en las condiciones meteorológicas. En estados como Durango todavía pueden presentarse tardes calurosas, lluvias y variaciones importantes de temperatura durante las primeras semanas del otoño.

Además, México cuenta con distintos husos horarios, de modo que la hora local del equinoccio cambiará en algunas entidades. Para Durango y la mayor parte de la zona centro del país, el momento será a las 18:05 horas del 22 de septiembre.

El otoño astronómico se extenderá hasta diciembre, cuando el solsticio marque el inicio del invierno en el hemisferio norte.