Foto: Gemini
Con el objetivo de apoyar a la economía de las familias, este 2026 también se llevarán a cabo las Ferias de Regreso a Clases de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ahora con un formato abierto al público en general. En estas Ferias se ofrecen útiles y artículos escolares, así como otros productos y servicios relacionados con el regreso a clases, todo a precios muy accesibles.
Serán 55 Ferias en todo el país
La Profeco informó que este 2026 organizará 55 Ferias de Regreso a Clases en todo el país, y en algunas entidades tendrán varias ubicaciones o permanecerán más días por la alta demanda de artículos.
De igual foma, detalló que estas Ferias reúnirán empresas, proveedores y prestadores de servicios de diversos giros, que ofrecerán descuentos en:
- Útiles escolares
- Uniformes y calzado
- Mochilas y accesorios
- Tecnología educativa
- Libros y material didáctico
- Certificados médicos
- Artículos de arte y manualidades
- Más productos y servicios relacionados con el regreso a clases
¿Qué podrás encontrar en las Ferias de Regreso a Clases 2026?
Quienes asistan a estas Ferias de Regreso a Clases 2026 podrán encontrar ropa, calzado, útiles, mochilas, libros y servicios de telecomunicaciones con descuentos y promociones.
Además de certificados médicos y cortes de cabello sin costo, se podrá contar también con apoyo directo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
¿Cuándo y dónde será la Feria de Regreso a Clases 2026 en Durango?
La Feria Regreso a Clases en la ciudad de Durango se realizará los días 15 y 16 de agosto de 2026, de 10:00 a 19:00 horas, sobre la Plaza IV Centenario.
Consulta el Directorio de Ubicaciones Feria de Regreso a Clases 2026 para conocer los días y horarios en los demás estados del país.