Con el objetivo de apoyar a la economía de las familias, este 2026 también se llevarán a cabo las Ferias de Regreso a Clases de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ahora con un formato abierto al público en general. En estas Ferias se ofrecen útiles y artículos escolares, así como otros productos y servicios relacionados con el regreso a clases, todo a precios muy accesibles.

Serán 55 Ferias en todo el país

La Profeco informó que este 2026 organizará 55 Ferias de Regreso a Clases en todo el país , y en algunas entidades tendrán varias ubicaciones o permanecerán más días por la alta demanda de artículos.

De igual foma, detalló que estas Ferias reúnirán empresas, proveedores y prestadores de servicios de diversos giros, que ofrecerán descuentos en:

Útiles escolares

Uniformes y calzado

Mochilas y accesorios

Tecnología educativa

Libros y material didáctico

Certificados médicos

Artículos de arte y manualidades

Más productos y servicios relacionados con el regreso a clases

¿Qué podrás encontrar en las Ferias de Regreso a Clases 2026?

Quienes asistan a estas Ferias de Regreso a Clases 2026 podrán encontrar ropa, calzado, útiles, mochilas, libros y servicios de telecomunicaciones con descuentos y promociones.

Además de certificados médicos y cortes de cabello sin costo , se podrá contar también con apoyo directo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Cuándo y dónde será la Feria de Regreso a Clases 2026 en Durango?

La Feria Regreso a Clases en la ciudad de Durango se realizará los días 15 y 16 de agosto de 2026, de 10:00 a 19:00 horas, sobre la Plaza IV Centenario.

Consulta el Directorio de Ubicaciones Feria de Regreso a Clases 2026 para conocer los días y horarios en los demás estados del país.