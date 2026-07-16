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¿Cuándo y dónde será la Feria de Regreso a Clases 2026 en Durango?

Las Ferias de Regreso a Clases de la Profeco tienen el objetivo de apoyar la economía de las familias mexicanas.

Foto: Gemini

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REDACCIÓN WEB
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Con el objetivo de apoyar a la economía de las familias, este 2026 también se llevarán a cabo las Ferias de Regreso a Clases de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ahora con un formato abierto al público en general.  En estas Ferias se ofrecen útiles y artículos escolares, así como otros productos y servicios relacionados con el regreso a clases, todo a precios muy accesibles.

Serán 55 Ferias en todo el país 

La Profeco informó que este 2026 organizará 55 Ferias de Regreso a Clases en todo el país, y en algunas entidades tendrán varias ubicaciones o permanecerán más días por la alta demanda de artículos. 

De igual foma, detalló que estas Ferias reúnirán empresas, proveedores y prestadores de servicios de diversos giros, que ofrecerán descuentos en: 

  • Útiles escolares
  • Uniformes y calzado
  • Mochilas y accesorios
  • Tecnología educativa
  • Libros y material didáctico
  • Certificados médicos
  • Artículos de arte y manualidades
  • Más productos y servicios relacionados con el regreso a clases


¿Qué podrás encontrar en las Ferias de Regreso a Clases 2026?


Quienes asistan a estas Ferias de Regreso a Clases 2026 podrán encontrar ropa, calzado, útiles, mochilas, libros y servicios de telecomunicaciones con descuentos y promociones.


Además de certificados médicos y cortes de cabello sin costo, se podrá contar también con apoyo directo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).


¿Cuándo y dónde será la Feria de Regreso a Clases 2026 en Durango?


La Feria Regreso a Clases en la ciudad de Durango se realizará los días 15 y 16 de agosto de 2026, de 10:00 a 19:00 horas, sobre la Plaza IV Centenario.


Consulta el Directorio de Ubicaciones Feria de Regreso a Clases 2026 para conocer los días y horarios en los demás estados del país. 




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: REGRESO A CLASES 2026 PROFECO Durango Clases, Regreso, Ferias, 0

               

                
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