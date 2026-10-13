¿Cuánta agua almacenan las presas de Durango actualmente? Este es el nivel, según Conagua

Las principales presas de Durango registraron un almacenamiento conjunto de mil 624.4 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 41.5% de su capacidad total, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) correspondiente al 11 de octubre de 2026. Sin embargo, los niveles varían entre los embalses y algunos se encuentran prácticamente llenos.

¿Cómo se encuentran las presas?

Víctor Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de Conagua, explicó que presas como Santiago Bayacora, Guadalupe Victoria y Caboraca presentan porcentajes elevados de almacenamiento , aunque los derrames y desfogues que mencionó son menores a los registrados días atrás.

El funcionario destacó que la presa Santiago Bayacora almacena alrededor de 131 millones de metros cúbicos y se encuentra al 101% de su capacidad, por lo que mantiene una salida de agua mediante derrame.

Precisó que el derrame es de nueve metros cúbicos por segundo, una cantidad que calificó como moderada frente a los volúmenes que salían anteriormente. De esta manera, aunque continúa vertiendo agua, el flujo ha disminuido respecto de los días previos.

Respecto de la presa Guadalupe Victoria, el titular del Departamento de Meteorología e Hidrología indicó que se encuentra al 95.8% de su capacidad y mantiene un desfogue de 10 metros cúbicos por segundo a través de la obra de toma. En el caso de la presa Francisco Villa, informó que registra un llenado del 82.3% y aclaró que no llegó a verter durante el periodo al que se refirió.

Escurrimientos de Caboraca elevan a la Peña del Águila

Otra de las presas que se encuentra prácticamente llena es Caboraca, con un almacenamiento del 99.7%. Según Randeles Reyes, este embalse dejó de verter, aunque durante la semana anterior había registrado una salida considerable de agua.

Explicó que esos escurrimientos contribuyeron a elevar el nivel de la presa Peña del Águila, que, de acuerdo con su declaración, alcanza el 91.8% de su capacidad.

Aunque varios de estos embalses presentan niveles cercanos al máximo, el porcentaje conjunto también incorpora presas con menor llenado .

El reporte del 11 de octubre sitúa a Lázaro Cárdenas en 34.9%, a Francisco Zarco en 51.5% y a San Gabriel en 26.9%. Por ello, el almacenamiento elevado de algunas presas no representa la misma condición para todas las obras de la entidad.