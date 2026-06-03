¿Cuánto costarán los vuelos de la nueva aerolínea que iniciará operaciones en Durango?

El anuncio de una nueva ruta aérea a Monterrey es positivo para Durango, ya que se pueden ofrecer más opciones de conectividad, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) filial Durango, Karina Morales.

“Una muy buena noticia para Durango. Finalmente, sumar una nueva aerolínea a los duranguenses nos da la posibilidad de poder conectar un poquito mejor a Durango hacia México y al resto, ahora así que del mundo. Aerus es una aerolínea con tres años de operación y pues ya va a tener sus vuelos martes y jueves. Durango-Monterrey, Monterrey-Durango, lo que nos conecta que seis días de la semana vamos a poder tener vuelos a Monterrey”, estableció.

Y, aunque el costo no es tan bajo, destacó que es muy competitivo y consideró que es un aspecto positivo que la conectividad se extienda más días de la semana, a Monterrey.

¿Cuánto costarán los vuelos de Aerus en Durango?

“Aerus está manejando un avión tipo ejecutivo, son aviones un poquito más pequeños que los de otras aerolíneas, por lo que los costos pues sí tienen que ser un poquitito más elevados al resto de la compañía (...) El vuelo pudiera estar en alrededor de cuatro mil pesos redondo , que es una buena cifra finalmente y la oportunidad de poder tener ahora sí que todos los días de la semana”.

“Aerus tiene una alianza importante con VivaAerobus, el cual pueden comprar vuelos tanto en ambas páginas de ambos vuelos”, agregó.

Asimismo, destacó que son horarios que amplían las posibilidades de conectividad para los duranguenses . “Los horarios sí son muy convenientes, son por la mañana. Entonces, ahí sí nos conviene mucho porque podemos conectar, vuelan en la mañana y de ahí pueden conectar hacia otro lugar por la tarde. Entonces, son convenientes los vuelos”, resaltó.