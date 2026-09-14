¿Cuánto cuesta preparar un pozole? Profeco presenta comparativa de precios

Para las celebraciones de las fiestas patrias, uno de los platillos tradicionales y representativos de los festejos es el pozole, en alguna de sus variedades verde, blanco y rojo, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presenta a los consumidores una comparativa de precios para lograr un ahorro en su preparación.

La Profeco recopiló los distintos precios de sus ingredientes, como el maíz, la carne de pollo o cerdo, entre otros, que se encuentran registrados para su consulta en el sitio Quién es Quién en los Precios (QQP).

Entre algunos costos, por ejemplo, en el caso de la bolsa de un kilo de maíz pozolero en la Ciudad de México, se encontró desde los 48 pesos hasta los 58.50 pesos, mientras que el paquete de tostadas, que son el complemento, va desde los 30 hasta los 41 pesos.

Algunos productos también se monitorearon en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante la primera semana de septiembre, donde el kilo de pollo entero registró un precio promedio de 35.45 pesos y hasta 36.60 pesos en Soriana.

El precio promedio de la cebolla se encontró en 41.24 pesos, mientras que en centrales de abasto fue de 26.86 pesos y en Walmart alcanzó los 50.58 pesos el kilo. En el caso del limón, el precio promedio fue de 29.95 pesos, aunque en Walmart alcanzó los 31.32 pesos.

Los precios del resto de los ingredientes para preparar el pozole, así como los productos de otros platillos típicos, se encuentran también en el sitio disponibles para su consulta.

Para preparar un pozole blanco, que rinde hasta seis porciones, la Profeco encontró los insumos con un costo total de 292 pesos y compartió la receta del platillo, que se encuentra publicada en la Revista del Consumidor de septiembre y en el canal de Profeco TV, en YouTube.

El paso a paso de la preparación está a cargo de la creadora de contenido de cocina María Angélica López, mejor conocida como Abue Angie.