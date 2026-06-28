¿Lujo familiar? Ir al cine en México ya cuesta casi el doble que hace 10 años

Ir al cine en México ya no es solo pagar la entrada. Para una familia de cuatro personas, integrada por padre, madre y dos hijos, la salida puede rondar entre los 750 y casi 900 pesos en una función tradicional si se consideran boletos y consumo básico en dulcería.

El monto puede subir todavía más si se elige una función en formato especial, sala VIP, 3D, IMAX, Macro XE, 4DX, función nocturna o si cada integrante compra alimentos por separado.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), el precio promedio del boleto de cine en México pasó de 46.1 pesos en 2016 a 73.8 pesos en 2025. Esto representa un incremento aproximado de 60 por ciento en la última década.

Sin embargo, el verdadero golpe al bolsillo aparece cuando se suma el consumo dentro del cine, especialmente palomitas, refrescos, dulces, nachos o hot dogs.

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¿Cuánto cuesta una salida familiar al cine?

Tomando como base una familia de cuatro personas y el precio promedio nacional del boleto reportado por la industria para 2025, solo las entradas representarían un gasto cercano a los 295 pesos.

A ese monto se suma el consumo en dulcería. En Cinépolis, por ejemplo, el menú vigente muestra un combo familiar de 599 pesos, que incluye dos palomitas jumbo de mantequilla, tres refrescos jumbo y un M&M’s Mega.

Con ese paquete, una salida familiar en Cinépolis quedaría así:

4 boletos promedio: 295 pesos

Combo familiar: 599 pesos

Total estimado: 894 pesos

En Cinemex, tomando como referencia precios publicados para sus combos de 2025, el llamado Combo Amigos aparece en 470 pesos e incluye dos palomitas grandes, cuatro refrescos y un dulce.

Con ese consumo, la cuenta quedaría así:

4 boletos promedio: 295 pesos

Combo Amigos: 470 pesos

Total estimado: 765 pesos

Es decir, una salida al cine para cuatro personas puede ubicarse entre 765 y 894 pesos en un escenario básico, sin contar traslados, estacionamiento, cargos por compra en línea o alimentos adicionales.

¿Y si cada quien compra algo?

La cuenta puede crecer con rapidez si en lugar de compartir un combo familiar, cada integrante pide algo propio. En cadenas como Cinépolis, un refresco jumbo ronda los 115 pesos y unas palomitas grandes de mantequilla aparecen en 103 pesos, de acuerdo con su menú vigente.

En ese escenario, cuatro bebidas y al menos dos palomitas pueden superar los 650 pesos, incluso antes de agregar nachos, hot dogs, dulces o helados.

Por eso, aunque México se mantiene entre los países con precio promedio de boleto más bajo a nivel internacional, según Canacine, la percepción de encarecimiento para las familias se explica por el costo total de la experiencia, no solo por la entrada.

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¿Ha subido más que la inflación?

El precio promedio del boleto pasó de 46.1 pesos en 2016 a 73.8 pesos en 2025, lo que implica un aumento cercano al 60 por ciento.

En el mismo periodo, la inflación acumulada en México se ubicó en un rango similar, de acuerdo con el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Esto significa que, en términos generales, el boleto de cine no se ha disparado muy por encima de la inflación acumulada.

La diferencia está en el gasto completo de la salida. Antes, para muchas familias el cine era una actividad relativamente accesible; ahora, al sumar boletos y dulcería, la visita puede competir con el costo de una comida familiar en restaurante.

La asistencia sigue sin recuperarse

El encarecimiento percibido también ocurre en un contexto en el que la asistencia al cine todavía no regresa a los niveles previos a la pandemia.

Canacine reportó que en 2025 se vendieron 203 millones de boletos en México, una cifra 6.86 por ciento menor a la de 2024 y 42.29 por ciento por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Esto significa que, aunque la taquilla se mantiene elevada en ingresos, menos personas están acudiendo a las salas en comparación con años anteriores.

Promociones, la clave para ahorrar

La diferencia entre pagar precio completo y aprovechar promociones puede ser considerable. Tanto Cinépolis como Cinemex suelen manejar descuentos en días específicos, membresías, preventas, combos temporales y campañas de boletos a precio reducido.

También influyen la ciudad, el complejo, el horario y el tipo de sala. Una función tradicional entre semana puede costar mucho menos que una función nocturna de estreno en formato premium.

Por eso, para una familia de cuatro personas, el costo real de ir al cine en México puede moverse en tres niveles:

Salida económica con promociones: menos de 600 pesos

Salida promedio con combo compartido: entre 750 y 900 pesos

Salida premium o con consumo individual: más de mil pesos

En otras palabras, el cine no necesariamente se volvió inaccesible por el precio del boleto, sino por el costo total de la experiencia. La entrada es solo el inicio; la dulcería es donde la cuenta termina por pesar.