¿Cuánto debe pesar la mochila escolar? Esta es la carga que puede afectar a los niños

Cuadernos, libros, colores, estuche, botella de agua y hasta dispositivos electrónicos comienzan a acumularse dentro de la mochila. Cada artículo parece ligero por separado, pero al reunirlos la carga puede superar fácilmente lo recomendable para un estudiante.

El exceso no siempre produce una lesión inmediata. Las primeras señales pueden confundirse con cansancio después de clases, una mala postura al sentarse o las molestias habituales tras caminar varias cuadras.

También te puede interesar: ¿Ya compras los útiles escolares? Profeco revela cuáles ofrecen mejor calidad y cuáles cuestan de más

¿Cuál es el peso recomendado?

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que la mochila y todo su contenido no deberían superar el 10 por ciento del peso corporal del menor. Algunas recomendaciones establecen como límite máximo el 15 por ciento, pero mantenerse alrededor del 10 por ciento reduce la carga sobre espalda, hombros y cuello.

Esto significa que un niño de 20 kilogramos debería cargar aproximadamente dos kilos; uno de 30 kilos, alrededor de tres, y un estudiante de 40 kilos, cerca de cuatro.

Para conocer el peso real, basta subir al menor a una báscula primero sin la mochila y después con ella. La diferencia entre ambas mediciones corresponde a la carga que transporta.

IA

Así debe utilizarse correctamente

La mochila debe contar con dos tirantes anchos, acolchados y ajustables. Ambos tienen que utilizarse al mismo tiempo, pues llevarla colgada de un solo hombro distribuye el peso de manera desigual y obliga al cuerpo a inclinarse para compensarlo.

También debe permanecer pegada a la espalda, con la parte inferior aproximadamente a la altura de la cintura. Cuando cuelga demasiado, genera mayor tensión y modifica la forma de caminar.

Los objetos más pesados deben colocarse en el compartimento cercano a la espalda, mientras los artículos pequeños y ligeros pueden distribuirse en los bolsillos exteriores. Conviene retirar diariamente libros, juguetes, envases y útiles que no se utilizarán.

Una mochila con ruedas puede ser alternativa cuando el estudiante transporta demasiados materiales, siempre que el trayecto no incluya numerosas escaleras o superficies irregulares. Jalarla constantemente con el mismo brazo también puede provocar molestias.

También te puede interesar: ¿Cuánto gastan los duranguenses por el regreso a clases 2026?

Señales de que lleva demasiado peso

Dolor recurrente en espalda, cuello u hombros, marcas profundas de los tirantes, hormigueo en brazos, caminar inclinado hacia adelante o dificultad para ponerse la mochila indican que la carga debe revisarse.

El IMSS advierte que mantener este esfuerzo durante periodos prolongados puede favorecer problemas posturales y lesiones musculares. Si las molestias continúan aun después de reducir el peso y ajustar los tirantes, será conveniente solicitar una valoración médica.

Antes de comprar una mochila enorme “para que le quepa todo”, debe considerarse que una mayor capacidad también facilita llenarla de objetos innecesarios. La mejor mochila no es la que carga más, sino la que se adapta al tamaño del menor y permite distribuir correctamente lo indispensable.