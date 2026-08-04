¿Ya compras los útiles escolares? Profeco revela cuáles ofrecen mejor calidad y cuáles cuestan de más

El inicio del ciclo escolar se aproxima y con él llega uno de los gastos más importantes para las familias: la compra de cuadernos, bolígrafos, colores, gomas y otros materiales solicitados por las escuelas.

Para orientar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 94 artículos escolares disponibles en el mercado nacional. Las pruebas incluyeron 17 modelos de cuadernos y 14 bolígrafos, además de lápices de colores, gomas, sacapuntas y juegos de geometría.

El estudio verificó la información comercial de los productos, su resistencia, durabilidad, funcionamiento y relación entre calidad y precio. Uno de los principales hallazgos fue que pagar más no garantiza obtener un artículo con mejor desempeño.

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Cuadernos económicos superan las pruebas

Entre los cuadernos con pastas plastificadas que alcanzaron una calificación global de “Excelente” aparecen First Class, modelo Cosido 9219, con precio promedio de 29.40 pesos, y Scribe Star Wars, de aproximadamente 45 pesos.

La misma evaluación fue otorgada a Norma Color, Kip Profesional Pasta Dura, Kiut Profesional, Scribe Excellence y Scribe In Black Pasta Dura. Sin embargo, sus precios iban desde 84 hasta más de 240 pesos.

Esto significa que el cuaderno más económico de ese grupo obtuvo un desempeño semejante al de productos que cuestan hasta ocho veces más.

En los modelos con pastas no plastificadas, Scribe Tribals alcanzó la máxima calificación general. Las pruebas consideraron el gramaje del papel, la resistencia de las hojas al borrado, el desprendimiento de pastas y hojas, así como la reacción ante derrames de agua.

Aunque la mayoría cumplió con el número de hojas y el gramaje declarado, solamente cuatro modelos de pasta no plastificada alcanzaron la máxima evaluación en repelencia al agua.

Estas plumas obtuvieron calificación excelente

Los bolígrafos fueron sometidos a pruebas de escritura, rendimiento de tinta y posibles fallas, como chorreos o interrupciones en el trazo.

Los tres modelos que recibieron una calificación global de “Excelente” fueron:

Office Depot, SKU 9418, con precio aproximado de 2.83 pesos por pieza.

BIC Cristal Dura+, con costo promedio de 4.29 pesos.

OfficeMax, SKU 50062131, con precio cercano a 4.98 pesos.

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Profeco recomienda comprobar que los bolígrafos escriban correctamente, revisar que los cuadernos no presenten hojas manchadas o desprendidas y verificar que las reglas y escuadras tengan escalas legibles, sin rebabas ni deformaciones.

También aconseja comparar precios, comprar en establecimientos formales y revisar los materiales del ciclo anterior antes de adquirir toda la lista. La apariencia, los personajes y las licencias comerciales pueden elevar considerablemente el precio sin ofrecer necesariamente mayor resistencia o calidad.