¿Cuánto gastan los duranguenses por el regreso a clases 2026?

A nivel nacional, se estima un gasto promedio de seis mil 044 pesos por estudiante, durante el regreso a clases, aunque el desembolso puede variar ya que hay quienes destinan desde cuatro mil 800 pesos, hasta los 10 mil pesos , dependiendo del nivel educativo y las necesidades que tiene cada familia.

En tal sentido, al aterrizar las cifras al estado de Durango, donde la matrícula de educación básica asciende a 374 mil estudiantes, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública correspondientes al ciclo escolar 2024-2025, la derrama económica podría superar los dos mil 260 millones de pesos, si se considera el gasto promedio nacional por alumno.

El presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López, destacó que el regreso a clases representa una de las temporadas de mayor importancia para el comercio local, al aumentar la demanda de útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, artículos de papelería y otros insumos necesarios para el nuevo ciclo escolar.

Asimismo, hizo un llamado a las familias a realizar compras en comercios formalmente establecidos, comparar precios y conservar sus comprobantes de compra, con el objetivo de hacer válidas las garantías y contribuir al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Durango.