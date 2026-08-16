¿Cuántos partidos hay en Durango? Morena y el maltrato a los 'viejitos'

I hoy preguntáramos en la calle cuántos partidos políticos existen en Durango, probablemente muy pocas personas podrían responder correctamente.

En el imaginario colectivo permanecen las fuerzas que durante años han ocupado boletas y gobiernos; sin embargo, el mapa partidista ha cambiado de manera importante durante los últimos años, ya que actualmente existen 11 institutos políticos con registro o acreditación en nuestro estado.

A los 6 partidos nacionales que ya conocíamos (Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena), se sumaron hace 2 años los partidos locales: Encuentro Solidario Durango, Partido Villista y Renovación; aunque estas fuerzas participaron por primera vez en el proceso electoral municipal 2024-2025, parece que rápidamente salieron del radar ciudadano.

Y a todo esto se le suman los 2 partidos nacionales de nuevo registro: Partido PAZ y Somos México.

Cabe mencionar que los partidos políticos no son solamente logotipos que aparecen durante las campañas, ya que tienen actividades de carácter permanente; nuestra Constitución los reconoce como entidades de interés público y les asigna tareas fundamentales: promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a integrar los órganos de representación y hacer posible que la ciudadanía acceda al ejercicio del poder público.

De esta forma, cada nueva opción puede ampliar el abanico de alternativas disponibles para quienes no se sienten representados por las fuerzas tradicionales.

Sin lugar a dudas, esta ampliación ocurre en un momento complejo, ya que los partidos se encuentran entre las instituciones con mayores problemas de credibilidad y enfrentan una percepción social asociada con privilegios y promesas incumplidas.

Como lo he venido diciendo, más partidos pueden significar mayor pluralidad; sin embargo, más siglas no producen automáticamente una democracia de mayor calidad, ya que para lograrlo es necesario propuestas distintas, vida interna democrática, transparencia y una relación permanente con la ciudadanía.

Todo esto cobra relevancia no solo por la cercanía con el proceso electoral de 2027, sino que con la llegada de Partido PAZ y Somos México también provocó la distribución del financiamiento público local de 2026. Aquí es fundamental decir que no se creó una bolsa adicional, sino que fue necesario que el IEPC redistribuyera los recursos pendientes entre los 11 partidos.

De esta forma, para el periodo comprendido entre julio y diciembre, cada una de estas dos nuevas fuerzas recibirá 1.06 millones de pesos; con esto les permitirá sostener estructuras, capacitación, investigación y tareas editoriales, pero también impone obligaciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Por ello, la discusión no debería reducirse a cuánto reciben, sino extenderse a qué hacen con esos recursos y qué resultados entregan.

Hay que recordar que el dinero y el registro representan apenas el punto de partida; este 2027 llegará la primera gran prueba electoral para PAZ y Somos México, así como de los 3 partidos locales que deberán demostrar su fuerza propia y alcanzar por lo menos el 3% de votación exigido para conservar su registro nacional. Su prueba será convencer a una ciudadanía cada vez más crítica; por lo pronto, Durango tendrá más partidos en la boleta, pero ¿tendrá realmente mejores opciones?

X: @omarortegasoria

La linda damisela se presentó a sí misma: "Soy Caperucita Roja de Feroz". "¡Cómo! -se asombró alguien-. ¿Qué no te comió el lobo?". "No -respondió ella-. Fue un error de imprenta". Naufragó el barco, y después de flotar por días asidos a un madero dos marinos llegaron a una isla que parecía desierta. Sin embargo, tras explorar la playa, vieron un par de enormes entramados de tela, atados uno al otro, que parecían grandes tiendas de campaña. Después de examinarlos por todos lados uno de ellos le dijo al otro: "Me temo, compañero, que hemos llegado a la mítica Isla de las Gigantas. Aquí hay una etiqueta que dice: 'Brassiére. Talla pequeña'". Conocemos a Usurino Matatías, el hombre más avaro, cicatero y ruin de la comarca. Una sobrina suya se iba a casar. Otro tío de la futura desposada le comentó a Usurino: "Voy a regalarles a los novios una frutera de plata". "Qué bueno que me lo dices -manifestó el cutre-. Así yo podré regalarles algo que haga juego con la frutera". Preguntó el otro: "¿Una ensaladera?". "No -aclaró Matatías-. Medio kilo de plátanos". (Ni siquiera el kilo entero. Qué cabrón). El jefe del laboratorio les informó a sus ayudantes. "No podremos llevar a cabo hoy el experimento de fecundación artificial. Esta noche a la probeta le duele la cabeza". En el restaurante "Baco y Ceres" un comensal se puso en pie súbitamente y gritó a todo pulmón ante la sorprendida concurrencia: "¡Todos los meseros de este restorán son unos jijosdelá!". Y precisó de qué eran jijos, Los camareros se quedaron boquiabiertos, turulatos, aturrullados y patidifusos al escuchar esa diatriba. Luego fijaron una ominosa mirada en el sujeto. Dijo entonces calmosamente el parroquiano: "Ahora que he logrado por fin conseguir su atención, señores meseros, ¿podría alguno de ustedes hacerme el favor de atenderme? Ya tengo media hora aquí y ninguno ha venido a mi mesa". La linda y sabidora Pirulina llevó en su automóvil a su novio Simpliciano al umbrío y solitario paraje llamado el Ensalivadero, al cual acuden por las noches -sobre todo las de luna llena- las parejitas en trance pasional. Debo decir que el mancebo arriba mencionado era inocente y cándido. No sabía nada de la vida aparte de lo aprendido en la lectura de una que otra edificante novela del Podre Coloma o Hugo Wast, Llegados al soledoso sitio Pirulina le hizo a su galán una propuesta interesante: "¿Qué te parece si nos pasamos al asiento de atrás?". "¿Para qué? -respondió el pazguato joven-. Aquí estoy muy a gusto". "Ahí te lo explicaré" -le indicó la efervescente chica. Fueron, pues, al asiento trasero. Le dijo entonces Pirulina con sugestivo acento al imperito chico al tiempo que le ponía una mano en la rodilla; "Simpli: los pajaritos lo hacen; las abejitas lo hacen; las mariposas y las libélulas lo hacen. ¿Por qué no lo hacemos nosotros?". "Ay, Piru -respondió divertido Simpliciano-. ¿Cómo crees que vamos a poder volar?". (Proverbio campesino: "Al que nace para buey, del cielo le caen las cachas". Las cachas son los cuernos. Y otro: "El que nace pa' maceta no sale del corredor". Y uno final: "Pide a Dios por los pendejos, para que nunca se acaben"). Noche de bodas. Salió ella del baño cubierta sólo por vaporoso negligé de encaje negro que dejaba a la vista todos sus encantos, sin velar ninguno, perfumada y húmeda de amor. Se encontró con una extraña novedad: su maridito estaba viendo en la tele un partido de futbol. Antes de que ella pudiera articular palabra le dijo él: "Me hiciste esperar tres años para esto; bien puedes tú esperar a que termine el juego". (¡Ah! ¡Hablando de pendejos!).

FIN.

Esde que se creó como partido político, Morena enfocó su estrategia electoral en ubicar a su público meta para encontrar y sacar provecho a determinados "nichos de mercado" para distinguir a su principal clientela electoral. Uno de estos nichos ha sido el de los adultos mayores, segmento de población entre el cual dispersa una considerable cantidad de presupuesto de sus programas asistenciales.

Por eso sorprende que, en días recientes, el partido oficial, con algunas acciones, destrató a este sector vulnerable.

Causaron indignación los comentarios que se emitieron en un podcast, que llevaba por nombre "Descasadas", un par de diputadas locales morenistas del estado de Puebla, Nayeli Salvatore y Grace Palomares.

Fue el pasado 21 de julio cuando las legisladoras se refirieron de manera despectiva de la gente de "edad", al hablar de su olor y su aspecto físico.

"Los viejitos huelen a baúl de los recuerdos", dijo una. "Es que ya se están pudriendo", remató la otra. Si bien es cierto que entre su comunidad de youtube generaron algunos "likes" y risas, también es cierto que fueron multitudinariamente funadas y colocadas en el paredón de las redes sociales por burlarse y denigrar a las personas mayores.

Ante el cúmulo de comentarios de reprobación ante esos comentarios despectivos, su partido les inició un proceso, mientras que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, consideró que les deberían de suspender sus derechos como militantes. "Esto debe ser sancionado", agregó.

De igual forma, la presidenta Sheinbaum se pronunció en desacreditar los dichos de las legisladoras poblanas.

A esto hay que agregar el tipo de procuración e impartición de justicia de la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy, que además de solo capturar y procesar a personajes de oposición y no tocar a los de la 4T, enfila su puntería con adultos mayores como es el caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Estos casos, con un marcado tinte político, tienen el objetivo de ser cortinas de humo. El escándalo de corrupción más grande del sexenio anterior, junto al de Segalmex, es el del huachicol y el oficialismo pretende ponerle la cara de Ruffo y endosarle el origen del tráfico de combustible robado al exmandatario bajacaliforniano.

Mientras que, con Aguirre, pretenden darle atole con el dedo a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Al ser personajes contrarios al régimen difícilmente se les concederán medidas cautelares más acorde a la edad que tienen (como el seguir el procedimiento en prisión domiciliaria). Permanecerán encerrados cuando menos hasta que finalice el sexenio.

Una de las más importantes banderas de Morena es la llamada pensión universal para adultos mayores. Para el oficialismo, la vejez es motivo de cuidados y de trato digno. Un célebre "cabecita de algodón" es su líder moral.

Los comentarios ofensivos, pretendidamente humorísticos, sobre personas de este grupo poblacional, resultan totalmente contradictorios de la plataforma de Morena.

Una contradicción que el electorado difícilmente perdonará, llegada la fecha, en las urnas. Respeto y trato justo para nuestros adultos mayores, sin importar sus creencias.

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