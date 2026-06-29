Cuatro personas detenidas, arsenal y vehículos: lo asegurado en operativo en Mexiquillo

Tras acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad en Durango entre el 26 y 28 de junio, autoridades federales informaron los resultados del último operativo realizado en el estado, el cual tuvo una intensa movilización de unidades del Ejército Militar en el municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo a la información, esto ocurrió durante el 28 de junio , en donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron la detención de cuatro personas durante un despliegue de seguridad en la región.

En esa acción fueron aseguradas una ametralladora, nueve armas largas, cuatro aditamentos lanzagranadas, ocho granadas, 65 cargadores y un total de 2 mil 329 cartuchos útiles de diversos calibres, además de seis chalecos balísticos, cinco fornituras y 10 radios de comunicación.

Las fuerzas federales también aseguraron seis vehículos, de los cuales dos contaban con reporte de robo, mismos que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

Además, se informó sobre la detención de cuatro personas, sin que diera a conocer su identificación.

Todo lo asegurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento a las investigaciones para deslindar responsabilidades.