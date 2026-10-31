Cuatro personas que viajaban de Texas a Durango sufrieron una volcadura

Un viaje familiar desde Estados Unidos hacia Durango terminó en tragedia durante la mañana de este sábado 31 de octubre, luego de que una camioneta volcara sobre la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, en Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, las cuatro mujeres viajaban desde Texas con destino al municipio de San Juan del Río, Durango , de donde eran originarias.

Sin embargo, antes de llegar a su destino, la unidad en la que se trasladaban salió de la carretera y terminó volcada entre la vegetación.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Aparentemente, el accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas, a la altura del sector conocido como Puerto de Ventanillas, cerca del kilómetro 218 de la carretera, donde las ocupantes de una camioneta Chevrolet Tahoe de color guinda, con placas de circulación de Texas, sufrieron una aparatosa volcadura.

Según las primeras versiones, la conductora habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que la camioneta abandonara la carpeta asfáltica y terminara con las llantas hacia arriba, a un costado del camino.

Tres mujeres resultaron lesionadas tras la volcadura

La víctima mortal fue identificada como María, de 63 años, mientras que sus acompañantes fueron auxiliadas por elementos de distintas corporaciones de emergencia que acudieron al lugar del accidente.

Las sobrevivientes fueron identificadas como Antonia, de 70 años; Bruna, de 58, y María, de 55 años, quienes recibieron los primeros auxilios antes de ser trasladadas al Hospital General de San Pedro.

De acuerdo con los reportes, Antonia presentó las lesiones de mayor consideración, aunque posteriormente su estado de salud fue reportado como estable . No obstante, las tres mujeres permanecieron bajo valoración médica para determinar la gravedad de sus heridas.

Autoridades investigan las causas de la volcadura

De acuerdo con medios de la zona, el cuerpo de la víctima habría sido trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La familia, que residía en Texas, tenía previsto llegar a San Juan del Río, Durango, cuando se registró el percance. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre alguna responsabilidad determinada por la volcadura.