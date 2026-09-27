Cuatro personas resultan lesionadas con arma blanca en distintos puntos de Durango

Al menos cuatro personas resultaron lesionadas con armas blancas durante distintos hechos registrados la noche del sábado y madrugada del domingo en Durango.

Uno de los casos ocurrió en la colonia Fabián Zúñiga, donde fue reportado un hombre con una herida de navaja en el abdomen. El reporte no proporciona su edad ni mayores detalles sobre cómo ocurrió la agresión.

En la colonia 12 de Diciembre, un hombre de 42 años , de quien se desconocen más datos, fue trasladado para recibir atención médica con dos heridas en el abdomen provocadas por arma blanca; al momento del reporte se encontraba inconsciente y con sangrado abundante.

Otro caso ocurrió en el poblado Dolores Hidalgo, donde cuatro hombres que viajaban en una camioneta blanca presuntamente ingresaron a un domicilio y agredieron con bates y armas blancas a un hombre y a su suegro, cuyas identidades no fueron precisadas. Los responsables huyeron hacia la carretera México.