Cuestiona Claudia a EUA por 'El Mayo'

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que Estados Unidos negó haber participado en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, mientras el FBI ahora exhibe como trofeo el avión en el que fue llevado a ese país.

En ese contexto, la Mandataria acusó a Washington de proteger a un grupo delincuencial, a pesar de haberlo clasificado como una organización criminal terrorista.

Sheinbaum anunció que presentará un informe con una línea de tiempo sobre la captura y traslado de Zambada, las comunicaciones que autoridades estadounidenses entregaron a México, la presunta intervención de agencias de ese País, las consecuencias del caso en Sinaloa y la protección que, acusó, se ha dado a una facción del Cártel de Sinaloa.

"La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora, ¿quién mintió? Es muy relevante, muy relevante para las autoridades actuales del Gobierno de Estados Unidos y las de entonces", afirmó.