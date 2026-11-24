La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Durango denunció cambios que provocan la exclusión del sector productivo en el Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial (Foprodem), luego de que el Gobierno del Estado determinó retirar el derecho a voto a los tres representantes empresariales que integran su Comité Técnico.

A través de un comunicado firmado por su presidente Francisco Esparza Martell, el organismo señaló que esta medida excluye de la toma de decisiones a quienes aportan los recursos del fondo, los cuales provienen del Impuesto Sobre Nómina (ISN) pagado por los empleadores.

Ante ello, estableció que las recientes modificaciones en la estructura del Fondo representan un retroceso injustificable en la participación del sector productivo, "y abren serias interrogantes sobre el destino y supervisión de los recursos". Asimismo, calificó la modificación como una "representación sin capacidad de decisión".

Por lo que estableció que la eficiencia gubernamental no puede utilizarse como justificación para concentrar decisiones y debilitar los contrapesos.

"Resulta particularmente preocupante que el propio decreto justifique esta exclusión bajo argumentos de eficiencia administrativa y, al mismo tiempo, sostenga que no afecta la representatividad ni la legitimidad del Comité", se enfatizó.

Además, Coparmex exigió mayor claridad sobre el destino de los recursos públicos, refiriendo que la remodelación de la Feria Nacional Durango (Fenadu), el financiamiento para capacitación, los gastos operativos de organismos empresariales y los créditos para emprendedores deben regirse con base en criterios públicos de pertinencia, transparencia e impacto económico.

Ante ello, exigió restituir el derecho a voto de los representantes empresariales en el Comité Técnico y equilibrar su conformación para evitar una mayoría absoluta por parte del Gobierno; ; transparentar los proyectos aprobados, incluyendo sus montos, beneficiarios y resultados; y establecer mecanismos efectivos de vigilancia y evaluación del ejercicio de los recursos.