Cuestiona Coparmex 'puentes' de Gobierno

EL SIGLO DE DURANGO

Al hacer un balance a cuatro años de la actual administración estatal, Coparmex Durango emitió un comunicado en el que reconoció que existen avances que deben señalarse, pero también pendientes.

"El Gobierno del Estado recibió una situación financiera particularmente complicada y ha logrado mejorar algunos indicadores económicos: las exportaciones crecieron 9.1 por ciento durante el primer trimestre; a julio se registraron nueve mil 826 nuevos empleos formales; las actividades primarias crecieron 9.6 por ciento y las actividades sociales, humanas y de progreso social presentan un crecimiento de 4.3 por ciento anual, por encima de la media nacional, de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?", se estableció.

También, se hizo referencia a la preocupación que representan los constantes asuetos. "En este contexto, preocupa la frecuencia con la que se anuncian suspensiones extraordinarias de clases y labores en oficinas gubernamentales. Los días de descanso pueden ser populares, pero no sustituyen el trabajo que requieren los problemas que siguen pendientes. Durango corre el riesgo de convertirse en el 'Gobierno de los puentes', cuando lo que necesita es un Gobierno de mas y mejores resultados", se estableció.

Y se mencionó que, a cuatro años de administración, la sociedad esperaba avances sustanciales y comprobables en las distintas áreas de Gobierno. "El Cuarto Informe de Gobierno debió ser, precisamente, la oportunidad para presentar esos resultados con claridad, no un mensaje que pareciera más propio del inicio de una administración, basado en expectativas y buenos deseos".

"Las necesidades de las familias y de las empresas duranguenses no se resuelven con días de asueto ni con espectáculos. Se resuelven con seguridad, servicios públicos eficientes, infraestructura, educación de calidad, finanzas sanas y condiciones que permitan invertir, generar empleos y crecer. A cuatro años, Durango necesita menos puentes y más resultados", finalizó.