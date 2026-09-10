¡Cuidado con el brindis! Así puedes detectar alcohol adulterado durante las Fiestas Patrias

Las reuniones por el Grito de Independencia suelen acompañarse de brindis y bebidas preparadas; sin embargo, una compra realizada en establecimientos informales o a precios demasiado bajos puede esconder un riesgo serio para la salud.

El alcohol adulterado puede contener sustancias no aptas para consumo humano, entre ellas metanol. Su presencia no siempre puede identificarse por el sabor o el olor, por lo que revisar la botella y reconocer los primeros síntomas de intoxicación resulta fundamental.

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¿Cómo reconocer una botella sospechosa?

Antes de comprar o consumir una bebida alcohólica, se recomienda verificar que la tapa y el anillo de seguridad no presenten daños, pegamento, raspaduras o señales de haber sido manipulados.

La etiqueta debe estar colocada correctamente, con impresión clara y sin errores ortográficos. También es importante revisar que incluya la marca, graduación alcohólica, contenido neto, fabricante, país de origen, número de lote y advertencias sanitarias.

Al girar la botella no deberían observarse partículas, residuos o elementos extraños flotando en el líquido. Una diferencia en el color habitual del producto también puede ser una señal de alerta.

El marbete colocado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe encontrarse adherido de forma regular y contar con elementos verificables. Las botellas sin este distintivo, rellenas, abiertas previamente o vendidas en recipientes improvisados, no deben consumirse.

Asimismo, debe desconfiarse de productos ofrecidos a precios muy inferiores a los habituales, principalmente en puestos informales o a través de vendedores cuya procedencia no pueda comprobarse.

Los síntomas pueden tardar en aparecer

La intoxicación con metanol no necesariamente genera molestias inmediatas. Los síntomas pueden presentarse varias horas después e incluir dolor intenso de cabeza, mareo, náuseas, vómito, dolor abdominal, debilidad y dificultad para respirar.

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Entre las señales de mayor gravedad se encuentran la visión borrosa, sensibilidad a la luz, confusión, convulsiones o pérdida del conocimiento. El metanol puede causar daño permanente al nervio óptico, ceguera e incluso la muerte.

Si una persona presenta estos síntomas después de beber, debe recibir atención médica urgente. No se recomienda provocarle el vómito, darle café, leche ni intentar contrarrestar los efectos con más alcohol.

La botella y el contenido restante deben conservarse, si es posible, para facilitar la identificación de la sustancia ingerida. También será necesario informar al personal médico qué se consumió, en qué cantidad y a qué hora.

Para reducir riesgos durante las celebraciones patrias, la recomendación es adquirir bebidas únicamente en negocios establecidos, rechazar botellas abiertas y evitar aceptar tragos cuya preparación no haya podido observarse.