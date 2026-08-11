¡Cuidado en casa! Los lugares más comunes donde los alacranes hacen nido

Los alacranes pueden ingresar a las viviendas en busca de alimento y refugio, especialmente durante las temporadas de calor y lluvias. Debido a sus hábitos nocturnos, durante el día suelen permanecer ocultos en espacios oscuros, frescos y poco transitados.

Aunque comúnmente se habla de “nidos”, estos arácnidos no construyen uno como lo hacen otros animales. Más bien, aprovechan grietas, objetos acumulados y rincones en los que pueden esconderse sin ser molestados.

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Uno de sus refugios más frecuentes son las fisuras en paredes, pisos y techos. También pueden encontrarse detrás de muebles, cuadros, calendarios y otros objetos que permanecen mucho tiempo en el mismo lugar.

Los clósets y espacios donde se almacena ropa requieren especial atención. Los alacranes pueden introducirse en prendas, cobijas, toallas, cajas y zapatos, principalmente si están amontonados, permanecen guardados durante periodos prolongados o se dejan sobre el suelo.

Patios, bodegas y escombros, sus principales refugios

En el exterior de las viviendas pueden ocultarse debajo de piedras, madera, ladrillos, macetas, láminas y montones de escombro. Las bodegas, cocheras y patios donde se acumulan objetos también les ofrecen oscuridad y protección.

Asimismo, pueden ingresar por coladeras, espacios debajo de las puertas, ventanas sin protección y grietas alrededor de tuberías. Las ramas de árboles o arbustos que tienen contacto directo con la casa también pueden facilitar su entrada.

Para disminuir el riesgo, las autoridades sanitarias recomiendan sellar grietas y rendijas, instalar mallas en puertas, ventanas y coladeras, así como retirar escombros y mantener los espacios libres de objetos innecesarios.

También es importante sacudir la ropa, las cobijas y el calzado antes de utilizarlos; separar las camas de las paredes; evitar que las sábanas lleguen al suelo y no caminar descalzo, particularmente durante la noche. Para mover piedras, leña o materiales almacenados, deben emplearse guantes gruesos y calzado cerrado.

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¿Qué hacer ante una picadura?

Ante una picadura de alacrán, se debe acudir cuanto antes a un hospital, incluso si inicialmente solo existe dolor o ardor. Algunos signos de alarma son entumecimiento, salivación abundante, vómito y dificultad para hablar, tragar o respirar.

No se recomienda aplicar remedios caseros, realizar cortes, colocar torniquetes ni intentar succionar el veneno, pues estas prácticas pueden retrasar el tratamiento adecuado. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas requieren especial atención debido a su mayor riesgo de presentar complicaciones.