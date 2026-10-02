Damián Fernández estará peleando en Muay Thai ante Sam Martínez

El peleador duranguense Damián Fernández tendrá una nueva oportunidad para demostrar su nivel fuera del estado, luego de confirmarse su participación en PsyKO Fights 4, evento en el que enfrentará a Sam Martínez dentro de un combate de Muay Thai semiprofesional.

Fernández llegará a este compromiso representando a Durango y a México, buscando continuar con el crecimiento que ha experimentado dentro del Muay Thai y aprovechar una nueva oportunidad para medirse ante rivales fuera de su entorno habitual.

Damián buscará aprovechar una nueva oportunidad

Para el peleador duranguense, este enfrentamiento significará una prueba importante dentro de su desarrollo deportivo, especialmente al tratarse de una pelea semiprofesional en la que buscará trasladar al combate el trabajo realizado durante su preparación.

Fernández ha mantenido su objetivo de seguir sumando experiencia dentro de los deportes de contacto, por lo que enfrentar a Sam Martínez representa una oportunidad para continuar avanzando en una disciplina que exige preparación tanto física como técnica.

Además, su participación tendrá nuevamente presencia duranguense fuera del estado, llevando la representación de la entidad a una cartelera que contará con diferentes peleadores nacionales e internacionales.

El combate formará parte de PsyKO Fights 4

El duelo entre Damián Fernández y Sam Martínez estará incluido en la cuarta edición de PsyKO Fights, función que tendrá como una de sus principales características la presencia de combates bajo distintas modalidades de deportes de contacto.

La pelea del duranguense se desarrollará bajo las reglas del Muay Thai semiprofesional, disciplina conocida por permitir una amplia variedad de golpes utilizando puños, piernas, rodillas y codos, lo que obliga a los competidores a contar con una preparación integral antes de subir al ring.

La actividad comenzará desde las 14:00 horas en Mambo Café, donde Fernández intentará conseguir un resultado positivo en una nueva presentación de su trayectoria.

Su preparación también ha estado relacionada con espacios de alto rendimiento como el UFC Performance Institute, experiencia que forma parte del proceso con el que busca continuar desarrollándose dentro de los deportes de combate.