Dan 4 años de prisión a morenista

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango obtuvo sentencia condenatoria de cuatro años y ocho meses de prisión, así como una multa de 32 mil 329 pesos, en contra de Juan Carlos Cázares Sandoval, exsecretario técnico del Ayuntamiento de Tlahualilo, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.

De acuerdo con la investigación, el hoy sentenciado ejerció las funciones como secretario técnico del Ayuntamiento de Tlahualilo, pese a que dicho cargo no se encontraba contemplado en la estructura orgánica municipal aprobada ni contaba con sustento legal, causando perjuicio de la función pública.

El exservidor público hoy sentenciado se valió de su parentesco con la entonces alcaldesa morenista de Tlahualilo, Judith Rodríguez Olivares, para ejercer dichas funciones sin satisfacer los requisitos legales en perjuicio de la administración pública.