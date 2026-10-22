Dan más de 21 años de cárcel a sujeto que cometió violación agravada con una adolescente

Por el delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente, un hombre fue sentenciado a 21 años y cuatro meses de prisión.

Además de la pena privativa de libertad, deberá pagar una multa de 166 mil 763 pesos y nueve mil 600 pesos por concepto de reparación del daño.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Durango, los hechos ocurrieron en octubre de 2024, cuando Jesús Alberto Soto Villa y/o Jesús Alberto Ibarra Soto realizó actos de carácter sexual contra la adolescente en un asentamiento de la entidad. La identidad de la víctima se mantiene reservada.

El hombre, identificado en el proceso con dos nombres legales, fue detenido y puesto a disposición de un Juez de Control y Enjuiciamiento. El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, en el que las pruebas presentadas por el Ministerio Público sustentaron la sentencia condenatoria.

La investigación fue integrada por personal ministerial adscrito al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. La información difundida no precisa el lugar específico donde ocurrieron los hechos ni la fecha en que se dictó la sentencia.