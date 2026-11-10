Dan más peso a capacidad económica que técnica, en licitaciones: CMIC

Las condiciones impuestas en las licitaciones federales siguen representando un obstáculo para la participación de las empresas locales, advirtió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Durango, Iram Ciceña Mejorado.

Señaló que en los concursos a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el escenario no es favorable para el sector y cuestionó que las convocatorias prioricen la carga económica por encima de la capacidad técnica de los contratistas, una situación que, sumada a las complicaciones en materia de anticipos y costos iniciales, merma la participación y provoca que pocos aspirantes compitan en las licitaciones públicas.

“Nos están pidiendo mucho la carga económica más que la técnica y no debe ser así, en el tema de anticipos y del costeo, hay proyectos que desinhiben la participación”, consideró el presidente de la CMIC, quien añadió que ante este panorama las empresas locales se ven obligadas a recurrir a esquemas de participación conjunta para solventar la carga financiera y complementarla con los aspectos técnicos.

En torno a las licitaciones locales, aseguró que han quedado en manos de los afiliados a la cámara a través de procesos de licitación pública, invitaciones restringidas y adquisiciones directas, lo que les ha beneficiado.