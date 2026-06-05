Dan nuevo contrato millonario a foráneo

EL SIGLO DE DURANGO

Los uniformes tradicionales para los estudiantes de la zona indígena del estado, que anteriormente eran elaborados de manera artesanal en las propias comunidades, ahora serán fabricados por una empresa foránea, la misma a la que se le asignaron los uniformes para el alumnado en general.

Los conjuntos para los estudiantes de la zona indígena fueron sometidos a una licitación pública nacional que emitió la Secretaría de Bienestar Social del Estado (Sebised) abierta a la participación de las empresas que estuvieran interesadas en obtener el contrato.

La convocatoria se publicó el 17 de mayo para la adquisición de insumos y contratación del servicio de corte, bordado y confección de la vestimenta tradicional para instituciones públicas de Educación Básica, durante el ciclo escolar 2026-2027, para alumnos originarios de Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil.

Durante el proceso, la única licitante que envió su propuesta para la confección de los uniformes para la zona indígena fue Dominus Messico, S.A. de C.V., en participación conjunta con Grupo Peekmex, S.A. de C.V., la cual presentó una propuesta económica de 18 millones 101 mil 029.50 pesos, más IVA, para un total de 20 millones 997 mil 194.22 pesos.

Se trata de la misma licitante que ganó el contrato para la confección de los uniformes deportivos que se entregarán a los alumnos de Educación Básica de escuelas públicas, en general.