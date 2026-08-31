Dan seguimiento a más de 600 niños con algún grado de desnutrición en Durango

Las familias en situación vulnerable que cuenten con niñas, niños o adultos mayores pueden acudir a uno de los 13 comedores comunitarios del DIF Municipal. Actualmente, la dependencia da seguimiento a 632 niñas y niños que han sido detectados con algún grado de desnutrición.

La dependencia informó que los menores detectados con desnutrición son atendidos por nutriólogas de Salud Municipal y se les administra el suplemento alimenticio Supra Kids Shake, creado a base de proteínas.

De requerirlo, se realiza la desparasitación y, de acuerdo con su edad, se administra una megadosis de vitamina A. Solo en casos de desnutrición severa también se les proporciona hierro y un adecuado seguimiento médico.

Las familias son canalizadas a las Clínicas del Seguro Familiar y a los Comedores Comunitarios para recibir atención integral.

Los comedores comunitarios son espacios en donde se atienden necesidades básicas y de alimentación, además de dar seguimiento a quienes son detectados con algún grado de desnutrición.

En este 2026, a través de los comedores, el DIF ha entregado más de 128 mil raciones alimenticias, beneficiando a adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.

Alrededor de mil 200 personas son atendidas todos los días, además de recibir evaluaciones nutricionales.

Recientemente se dio a conocer el caso de una familia de cuatro integrantes, entre ellos dos menores de edad, que no tenían alimento y recogían lo que podían de los desechos. Actualmente, ya están recibiendo alimentación y seguimiento.