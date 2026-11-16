Habitantes de Durango que utilizan regularmente la avenida Río Grande reportaron un hundimiento y algunos daños en la vialidad, señalando una posible mala calidad de los trabajos y los materiales. Sin embargo, las autoridades municipales atribuyeron las afectaciones al paso anticipado de vehículos y a las lluvias.

La Dirección de Obras Públicas Municipales informó que el daño registrado en el concreto, cerca del puente, se debió a la circulación de vehículos antes de que el material estuviera listo, además de que las lluvias ocasionaron filtraciones.

La dependencia aclaró que el personal encargado de la obra colocó señalamientos y protecciones para evitar el paso de vehículos mientras el concreto alcanzaba su máxima resistencia ; pero aparentemente fueron retirados por los conductores, quienes comenzaron a circular por ese tramo, incluso con unidades pesadas.

Los trabajos de reparación en la zona de conexión con el puente, sobre el carril lateral derecho, consistirán en demoler los cuadros dañados y reponer el concreto. Estas labores estarán a cargo del propio contratista, como parte de la garantía de la obra.

El término de la reparación se estima entre 15 y 21 días, ya que los trabajos no se habían realizado anteriormente debido a las lluvias. Asimismo.

Se reportó que no existen otros tramos dañados, sino que el problema fue focalizado y ocasionado por un agente externo.

La tercera etapa de esta vialidad fue inaugurada hace un mes. Al respecto, el director de Obras Públicas Municipales, Javier Chávez Cibrián, descartó que exista alguna afectación en la estructura del puente y agregó que no representará un gasto adicional para el Ayuntamiento.