Dará IMSS base a más de 170 trabajadores

EL SIGLO DE DURANGO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango basificará a más de 170 trabajadores, principalmente personal de Enfermería que laboró bajo contratos temporales durante la pandemia de Covid-19. El IMSS pagará esta quincena el aumento del ocho por ciento.

Saúl Nevárez Jiménez, delegado del IMSS en Durango, explicó que el personal que será contratado ya se encuentra en la bolsa de trabajo del Instituto y se espera que, en un plazo máximo de una o dos quincenas, aparezca en la nómina como trabajadores de base.

Como parte de las acciones del programa de 12 proyectos prioritarios, el Instituto comenzará a aplicar el incremento salarial del ocho por ciento ofrecido la semana pasada.

Este aumento, dijo el Delegado, se verá reflejado desde esta quincena y beneficiará a más de siete mil 500 trabajadores de base en la Delegación estatal, así como a más de seis mil 500 jubilados.

Ante la inconformidad de trabajadores que consideran insuficiente el aumento, Nevárez Jiménez señaló que los acuerdos salariales se establecen con el Comité Ejecutivo y se determinan desde nivel central del IMSS, por lo que la Delegación no tiene facultades para decidir si el incremento puede ser mayor.

Indicó que ha atendido las solicitudes de información sobre el tema y destacó el esfuerzo financiero que representa alcanzar el aumento del ocho por ciento.

El IMSS en Durango habilita pequeños subalmacenes en los pisos de los hospitales para garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos durante todos los turnos, luego de las quejas del personal de Enfermería, principalmente en las jornadas nocturnas.

Saúl Nevárez Jiménez, delegado del IMSS en Durango, explicó que se realiza un recorrido por los hospitales, piso por piso, para identificar las necesidades.

[DURANGO 1B Y 5B]