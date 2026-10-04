Darán seguimiento a rehabilitación del Parque Perrón en Durango

En el marco de las comparecencias municipales en Durango, se anunció que se destinará inversión para el rescate y mejoramiento del Parque Perrón, el único espacio para mascotas en la ciudad.

De acuerdo con la información emitida, el Gobierno Municipal destinará cinco millones de pesos a la rehabilitación del lugar.

Por su parte, el regidor Alan Espinosa de la O comentó que el anuncio es positivo, por lo que se dará seguimiento para que estos recursos se apliquen correctamente y se destinen a acciones para rescatar el lugar.

El regidor consideró positiva la inversión de cinco millones de pesos y afirmó que dará seguimiento para que los recursos se utilicen correctamente y las acciones que se emprendan permitan recuperar este espacio emblemático.

Fue durante la comparecencia de la Dirección de Servicios Públicos cuando el regidor señaló el deterioro de este parque para mascotas.

Espinosa de la O cuestionó al titular de Servicios Públicos sobre las condiciones de abandono y deterioro en las que se encuentra el lugar, al señalar que debe mantenerse en buenas condiciones para que pueda ser aprovechado por mascotas y familias.

“Cuando el parque estaba en funcionamiento, su capacidad resultaba limitada: las personas debían esperar para ingresar con sus mascotas, lo que llevaba a algunas familias a buscar otros espacios”, recordó.

Finalmente, comentó que darán seguimiento para que se cumpla ese compromiso y los recursos se destinen de manera eficiente.