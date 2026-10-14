Darían a partidos 154 mdp en 2027

EL SIGLO DE DURANGO

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango contempla destinar alrededor de un millón 700 mil boletas y habilitar cerca de dos mil 700 casillas para el proceso electoral de 2028, cuyos preparativos forman parte del anteproyecto de presupuesto que el organismo elabora para 2027.

El consejero presidente del IEPC, Roberto Herrera Hernández, explicó que el presupuesto se divide en tres rubros principales. Inicialmente, 154 millones de pesos para las prerrogativas de los partidos políticos con registro ante el Consejo General del Instituto, cerca de 100 millones para el gasto operativo ordinario del propio organismo y el resto para las actividades relacionadas con el proceso electoral.

Entre los gastos previstos para la organización de los comicios, en los que se renovarán 15 diputaciones por los distritos locales y 10 de representación proporcional, se encuentran la impresión de boletas, los materiales electorales, el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y la contratación de más de mil personas.