Darían a partidos políticos casi 11 mil mdp

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de acuerdo en el que proponen solicitar a la Cámara de Diputados un financiamiento público de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos para las fuerzas políticas nacionales y las candidaturas independientes, para competir en la elección de 2027.

Con esa solicitud, el presupuesto total solicitado por el INE para 2027 sería de 46 mil 961 millones de pesos. Se espera que el Consejo General apruebe los proyectos que se enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este martes 18 de agosto.

El pasado 29 de julio, la Comisión Temporal de Presupuesto INE avaló solicitar un presupuesto de 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos para el 2027.