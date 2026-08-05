Datos, audiencias y lineamientos

Inicio con un pensamiento que me encontré en substack, una plataforma medio "intelectual", para filósofos y émulos de Platón, que a veces me comparten algunos amigos que sienten "que la Virgen les habla". Ahí viene: "No puedes transformar el mundo, a menos que lo entiendas, y no puedes entenderlo al menos que puedas medirlo".

Le pregunté a la, muy de moda, inteligencia artificial que me ayudara a "entender y medir el mundo". Le adjunté la oración que les compartí y me contestó de regreso: "El mundo mide 40,000 kilómetros lineales por su parte ecuatorial, pero si la mides por la parte meridional, o sea, la parte más gorda, mide 40,008 kilómetros". Me quedé ¡igual que como estaba!, sin entender el mundo, eso sí, conocedor exacto de la circunferencia de nuestro sufrido planeta Tierra.

Para mí, la inteligencia artificial es la capacidad de minar unas N bases de datos, a una velocidad inimaginable, e interpretarla de volada, pero aún no confío que su recomendación para una película, o para elegir un sabor que me guste de helado sea mejor que la mía, o la de la Sra. Rosita, con quien cohabito desde hace 51 años.

No, señor. El GPT o el Grok o el Claude no son pieza para estos temas, y el sabor de mandarina que me sugiere mi esposa resulta mejor que el de limón que la IA sugiere. Aún falta un trecho para que la mencionada IA sirva para muchas de las cosas que solo nosotros, los humildes terrícolas, podemos hacer; por esa razón, tampoco pudo darme una respuesta adecuada a cómo entender el mundo.

La IA ha mejorado muchísimo en áreas como matemáticas, física cuántica, codificación y otras áreas que son difíciles de pronunciar y hasta escribir correctamente; como la Schroedinger Paradox. Que esta IA va a eliminar trabajos actuales; seguramente, pero también va a crear otros y hacernos más modernos a la fuerza.

Un defecto que se me ocurre que limitará el crecimiento de este sector es el hecho de que los datos no son ilimitados (¿?). Sí, seguirá dependiendo de nuestra inteligencia y funcionamiento en tanto no pongamos más datos a su disposición.

Bueno ¿y las audiencias que escuchamos y leemos; programas, documentos o noticias apoyadas con IA? ¿Estaremos también sujetos a las actuaciones de los nuevos defensores de audiencia?, concepto hoy en boga, y estos, ¿serán también electos por un sistema "tombolar musical" (léase "acordeón"), de dudosa efectividad ya probada, y generadora de personajes dignos de las mejores comedias televisivas?

Los lineamentos propuestos por nuestro Gobierno argumentan que solo se pretende defender al pueblo bueno (léase "nosotros"), de recibir información falsa, tendenciosa y ofensiva, ¡que de que la hay, la hay!.

Cuántos blogs o programas hemos visto, donde se habla con lenguaje ofensivo e insultante a las personas y al gobierno, y cuántas noticas no nos preparan para el fin del mundo, este próximo 18 de agosto, el día del meteorito.

Hasta ahí vamos bien: hay libertad de expresión pero abusamos. El problema surge cuando no se nos precisa, ni se nos comunica, la "Whole Enchilada"(el paquete completo, en español castellano) donde dentro de la enchilada se oculta el hecho que quien decidirá qué es buena información y cuáles son "fake news" es el propio Gobierno, ya que la comisión reguladora depende de la Secretaría de Gobernación, quienes no confían en nosotros (léase el pueblo bueno) para esas decisiones y consideran que necesitamos una tutoría al respecto. Calladitos nos vemos más bonitos. Serán juez y parte.

Solo un ejemplito reciente: la FIFA quiso, en lo oscurito, proponer una venta del 20% de sus "acciones". La noticia causó una conmoción mundial negativa por parte de las federaciones socias de la FIFA, por no avisarles.

El negocio se vino abajo gracias a que se difundió sin filtros la maligna intención, y se pudo contener un desastre irreversible. Si se hubiesen utilizado los lineamientos de nuestra nueva iniciativa propuesta, apenas estaríamos revisando la información, reservándola para 5 años, esperando el regreso de vacaciones de algún juez, y Mr. Infantino, el villano de moda, ya tomando posesión como CEO de la nueva empresa FIForward, con su tesorero Kushner pariente del yerno de Mr. Trump.

Vaya tiempos que estamos viviendo.

Ánimo.