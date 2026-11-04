Datos, encuestas y otros menjurjes

"Yo tengo otros datos", "Las encuestas están amañadas","Los caché, les faltó incluir los intereses","No fue penal", "Claro, con ese árbitro..."; estas y miles de expresiones típicas de nuestros expertos opinadores, en la calle, en los medios y en las redes, te hacen dudar de tu visión del día. Y lo que tú creías que sucedería basado en tu experiencia, conocimientos y consejos de tu compadre. ¿Qué te digo? Tienes 50% de oportunidad de atinarle; sí, atinarle, pues ya nada se comporta en la lógica que nos habíamos acostumbrado.

Y luego está el problema de interpretarlos; y después encontrar la manera de comunicarlos. Muchos no tenemos la idea de qué significan, pero encontramos una palabra como "supercalifragilisticoexpialidoso" y con eso dejamos con la boca abierta al escucha y hasta "¡qué barbaro! nos dicen.

Cuántos no hemos quedado pasmados al escuchar que la ciudad de Monterrey tiene el clima promedio más agradable de todo México; la verdad sea dicha. sí lo tiene: 50 grados Celsius en verano y cero grados en invierno. El promedio de 25 grados ya lo quisiera cualquier ciudad del mundo, aunque ni usted ni yo viviríamos ahí solo por esta razón.

Lo que es cierto es que los números no mienten. Bueno, si vienen de fuentes robustas, y no de fuentes patito. Y si quien los cumunica es alguien sin conocimiento y con el fin de desinformar. ¿Recuerdan el "creceremos al 4%" y resultó 4 veces menos. Ah, pero sirvió en el proceso electoral.

El punto es que, para formarnos un criterio, debemos conocer algo, aunque sea poquito de lo básico de la formación y obtención de datos. No tenemos ya mucho pretexto de no tenerlo si contamos con el apoyo de tantos agentes de IA.

En esta época de encuestas que vivimos, observamos lo que se afirma. En Brasil ya se acomodaba el Sr. Bolsonaro en la casa presidencial cuando le dijeron que había perdido y tomó sus cosas, se fue al aeropuerto y huyó a Miami; estaba preparado para la contingencia. Si hubiese creído a pie juntillas la predicción, ya estaría sin pasaporte y en prisión. O sea, sí importa saberle algo a esto de los datos.

Hoy escribo en Súper Martes, un día crucial para la conformación del Poder Legislativo de nuestros vecinos del norte; todo indica que el Partido Republicano perderá ambas cámaras, según las encuestas, y sumándole 50 millones de norteamericanos que ya emitieron su voto antes de este martes, ¿usted apostaría algo a que estas predicciones se materializarán?

Yo no, ya que todos los criterios tomados en cuenta no consideran los "espíritus animales" de JMKeynes, y la ley de los limones de Arkeloff, que hablan del ánimo momentáneo del votante. Puede ser que ayer perdió su equipo favorito y de puro coraje votará diferente a lo pensado y Arkeloff dice que sabes algo que otros no saben de tu candidato y, al momento de revelarlo, la decisión de muchos puede cambiar. Y claro que importan, pues los márgenes son en estos tiempos muy estrechos.

El resultado en los USA hoy, muy esperado en algunos ámbitos de la vida nacional, donde se espera que su derrota cameral obligue al presidente número 47 a cambios favorables en su actitud bélica hacia nosotros, deberían revisar con lupa sus expectativas.Yo creo que, al perder el partido en el poder, enfrentaremos a un Sr. Trump muy enojado y nos traerá de nuevo como su piñata favorita. Tendremos que apertrecharnos y seguir negociando nuestro T-MEC, que mucho dependemos de ello.

Ánimo.