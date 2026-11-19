EL SIGLO DE DURANGO

En Durango, alrededor de cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza multidimensional, de acuerdo con la distribución geográfica de la pobreza infantil correspondiente a 2024, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estado se ubica dentro del rango de entre 20 y 40% de población infantil y adolescente en condiciones de pobreza, según el mapa nacional elaborado por el organismo estadístico, en el que cinco entidades del norte del país reportaron porcentajes inferiores al 20%.

A nivel nacional, cerca de 14 millones de personas de cero a 17 años, equivalentes al 38.7% de la población de ese grupo de edad, vivían en condiciones de pobreza multidimensional durante 2024.