¿De cuánto es la multa por derribar un árbol sin permiso en Durango? Esto dice el reglamento

En el municipio de Durango se aplican sanciones por el derribo o poda de un árbol sin autorización. No importa si el arbolado se encuentra afuera de un domicilio particular; se debe solicitar un dictamen en la Dirección de Medio Ambiente.

Cualquier persona que pretenda realizar una remodelación en su domicilio o banqueta, además de solicitar el permiso correspondiente para la obra, si se va a remover arbolado también debe solicitar el dictamen.

En el caso del derribo de un árbol sin autorización, dependiendo de la altura, se aplica una sanción en UMAs. Para árboles de una altura de 1 a 5 metros, se deben pagar 50 UMAs, que equivalen a 5 mil 865 pesos. Cortar un árbol de 10 a 15 metros se sanciona con 110 UMAs, equivalentes a 12 mil 904 pesos.

El derribo sin autorización de un árbol con una altura mayor a los 15 metros amerita una sanción de 200 UMAs, que son más de 23 mil pesos. En caso de tratarse de un árbol centenario, la sanción es de 500 UMAs, equivalentes a 58 mil 655 pesos.

Cuando se trata de palmeras, también existen sanciones dependiendo de la altura, que van desde las 50 hasta las 100 UMAs.

PODAS Y OTROS CONCEPTOS

El derribo de un arbusto con una altura menor a un metro, sin autorización, se sanciona con 30 UMAs, equivalentes a 3 mil 519 pesos. Realizar una poda mayor al 30 por ciento del follaje se sanciona con 15 UMAs, mientras que una poda invasiva amerita 60 UMAs.

Los daños a árboles por golpes, machetazos o por clavar cualquier objeto, incluidas cajas de energía, sockets o cualquier artículo, se sancionan con multas que van de 5 a 15 UMAs.

Cuando se desechan sustancias líquidas o sólidas dañinas en el arbolado o cajete, la sanción es de 50 UMAs. En el caso de provocar una quema en un árbol, la sanción es de 60 UMAs.

El robo de arbolado urbano de áreas públicas o de cualquier tipo de planta también se sanciona con una multa que va de 20 a 50 UMAs.

Las áreas verdes del municipio están protegidas contra invasiones o daños. Quien provoque algún daño será sancionado con 30 UMAs, equivalentes a 3 mil 519 pesos.