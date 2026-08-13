¿De cuánto fue la derrama económica en hotelería en Durango en el mes de julio?

La actividad turística registrada durante julio, impulsada por la Feria Nacional Villista, las vacaciones de verano y diversos eventos deportivos, sociales y de trabajo, permitió que la ocupación hotelera en Durango alcanzara un promedio de 73 por ciento, además de generar una derrama económica cercana a 50 millones de pesos para el sector.

Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, informó que el porcentaje de ocupación fue similar al registrado en años anteriores, aunque precisó que los niveles más altos se concentraron durante las dos semanas de la feria.

Explicó que la derrama económica estimada corresponde únicamente al sector hotelero y se obtuvo con base en las alrededor de tres mil 300 habitaciones disponibles en los establecimientos afiliados, aunque señaló que la cifra podría ser mayor debido a que algunos hoteles pequeños no comparten sus estadísticas.

Durante julio se contabilizó la llegada de aproximadamente 48 mil visitantes hospedados en hoteles de la entidad , lo que permitió alcanzar una derrama cercana a los 50 millones de pesos.

Mijares Salum destacó que la ocupación no dependió exclusivamente de la Feria Nacional Villista, ya que también influyeron competencias deportivas, reuniones familiares, eventos sociales y actividades laborales que se desarrollaron durante el mes.

Indicó que estos eventos complementarios representaron alrededor del 20 por ciento de la ocupación registrada durante tres fines de semana, lo que ayudó a mantener una demanda constante de habitaciones.

El dirigente hotelero consideró que, para incrementar la afluencia de visitantes en los próximos años, será necesario fortalecer la promoción turística de Durango y continuar mejorando la cartelera de eventos para hacer más atractivo el destino y atraer a un mayor número de turistas.