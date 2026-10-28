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¿De cuánto podría ser la multa para los danzantes que ensayen después de las 9 p.m.?

Autoridades realizarán exhortos en las zonas donde se presenten quejas de vecinos por exceso de ruido.

¿De cuánto podría ser la multa para los danzantes que ensayen después de las 9 p.m.?

¿De cuánto podría ser la multa para los danzantes que ensayen después de las 9 p.m.?

DENICE RAMÍREZ
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En el municipio de Durango hay más de 200 grupos de danzas o matachines en diferentes zonas de la ciudad, algunos tienen una larga trayectoria y se mantienen integrando a nuevas generaciones para preservar la tradición, cumplir con sus compromisos y acudir a las peregrinaciones.

¿De cuánto podría ser la multa?

Durante septiembre y octubre se incrementan los ensayos de las danzas para prepararse para las actividades que se realizan en noviembre y diciembre. Sin embargo, ahora las autoridades municipales han informado que deberán ajustarse a un horario para sus ensayos o podrían recibir una multa de hasta 9 mil 384 pesos.

La Dirección Municipal de Medio Ambiente dio a conocer que se busca llegar a un acuerdo para mantener una convivencia adecuada entre los danzantes y la comunidad.

En una primera reunión con un grupo de danzantes se estableció la necesidad de definir los horarios en los que pueden realizar sus ensayos, a fin de evitar molestias a los vecinos.

Guillermo Orozco Orozco, director de Medio Ambiente, declaró queuna hora adecuada puede ser entre las 7 y las 9 de la noche, ya que después de esta hora la ciudadanía ya está buscando descansar porque al día siguiente hay que realizar las diferentes actividades”.


El director destacó que se reconocen las tradiciones, aunque es necesario regularlas para que los ensayos no provoquen molestias a los vecinos.




“Cuando los reportes son frecuentes, tenemos que llegar a una sanción. Ahorita tenemos en la boleta de infracción que podemos llegar, por el tema de ruido, hasta 80 UMAs. En caso de no cumplir, podría haber sanciones de más de 9 mil pesos por contaminación auditiva”, señaló.




Apuntó que primero se les realizará un exhorto para que no ensayen después del horario establecido, pero si el grupo de danzantes reincide, se aplicará la multa.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Guillermo Orozco Orozco Dirección Municipal de Medio Ambiente multa danzantes Durango ensayos danzantes, después, ensayos, podría

               

                
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