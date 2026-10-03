De la realidad social a la dimensión estratégica mexicana

Los datos permiten observar la realidad, pero no sustituyen su comprensión. México dispone hoy de indicadores que muestran avances importantes y, simultáneamente, de señales que obligan a mirar más allá de ellos. La cuestión estratégica no consiste solamente en saber qué está ocurriendo, sino en comprender cómo se transforma la realidad y reconocer cuándo un fenómeno cambia de naturaleza y exige una respuesta diferente del Estado.

La pobreza multidimensional, por ejemplo, disminuyó a 29.6 por ciento de la población en 2024. Al mismo tiempo, 32.2 por ciento quedó clasificado como vulnerable por carencias sociales. Ambos datos son ciertos. Ninguno, aisladamente, explica la realidad de millones de personas ni permite conocer la estabilidad de sus trayectorias.

Esa es la primera diferencia que importa: una cosa es el dato; otra, su significado; otra, las relaciones que mantiene con otros fenómenos; y otra, sus consecuencias sobre las capacidades de la sociedad y del Estado.

Un indicador identifica una condición. El análisis debe preguntar qué existe detrás de ella. La pobreza puede relacionarse con rezago educativo, informalidad, carencia de seguridad social o acceso insuficiente a servicios. Ninguna de esas condiciones conduce automáticamente a violencia, criminalidad o ingobernabilidad. Pero su persistencia y acumulación sobre determinadas personas, comunidades y territorios puede producir vulnerabilidades mayores que la suma de cada problema observado separadamente.

Aquí aparece una dificultad fundamental para el Estado: su organización es sectorial, pero la realidad no lo es.

Educación, salud, empleo, desarrollo social, seguridad pública, fortalecimiento municipal y procuración de justicia tienen instituciones, programas y presupuestos diferenciados. Es necesario que así sea para actuar con especialización. El problema comienza cuando esa división administrativa fragmenta también la comprensión. El régimen puede disponer de numerosos indicadores correctos y, sin embargo, no advertir oportunamente la transformación que está ocurriendo entre ellos.

¿Dónde termina entonces la política social y dónde comienza la Seguridad Nacional?

La pregunta no pretende convertir la pobreza, la desigualdad, el abandono escolar o la informalidad en amenazas a la Seguridad Nacional. Hacerlo sería conceptual y operativamente equivocado. Un problema social no adquiere dimensión estratégica solamente porque sea grave, afecte a muchas personas o persista durante años.

La frontera aparece en sus efectos.

Cuando distintas vulnerabilidades se acumulan, se reproducen territorialmente e interactúan con debilidad institucional, violencia, economías ilícitas o penetración criminal, pueden comenzar a deteriorar capacidades colectivas, alterar condiciones de gobernabilidad, reducir oportunidades de desarrollo, debilitar la autoridad legítima o abrir espacios para que poderes ilegales condicionen la vida de una comunidad.

El fenómeno social no deja entonces de ser social. Continúa requiriendo educación, salud, empleo, desarrollo y protección. Pero ha adquirido simultáneamente otra dimensión porque sus consecuencias comienzan a comprometer capacidades necesarias para el funcionamiento del Estado y de la sociedad.

Eso exige manejo integral.

Manejo integral no significa concentrar todos los problemas en una sola institución ni responder a ellos mediante instrumentos de seguridad. Significa comprender conjuntamente aquello que debe atenderse especializadamente. La respuesta puede continuar siendo primordialmente social, económica o institucional; puede requerir fortalecimiento municipal, prevención, inteligencia o seguridad; y, con frecuencia, una combinación coordinada de capacidades.

La experiencia mexicana en seguridad ofrece otro ejemplo de la diferencia entre dato y significado. El promedio diario de homicidios dolosos reportado oficialmente pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026. Es una disminución sustantiva. La pregunta estratégica comienza después del dato: ¿qué capacidades institucionales, territoriales y sociales se fortalecieron para producir y sostener ese resultado? "No se trata de desconfiar del indicador. Se trata de aprovecharlo mejor".

La conducción estratégica requiere observar resultados, pero también relaciones y trayectorias. Necesita identificar dónde una carencia permanece aislada, dónde comienza a acumularse con otras, cuándo reduce capacidades y en qué momento esa acumulación puede alterar las condiciones bajo las cuales el Estado ejerce autoridad, garantiza derechos y preserva posibilidades de desarrollo.

Ahí interviene la anticipación. Esperar a que una vulnerabilidad social se convierta en problema de gobernabilidad, control territorial o Seguridad Nacional "significa llegar tarde"

Esa es la diferencia entre administrar una condición presente y conducir estratégicamente su evolución: la primera atiende manifestaciones; la segunda identifica conexiones, pondera efectos, anticipa consecuencias y coordina capacidades "antes de que la realidad reduzca las opciones disponibles"

Nuestro desafío no consiste en convertir sus problemas sociales en problemas de Seguridad Nacional. Consiste en comprender integralmente su evolución para impedir que cambien de naturaleza.

El dato nos dice dónde estamos y la visión estratégica indica hacia dónde estamos transitando.

"El reto estratégico no termina al identificar el problema. Exige preguntar qué capacidad del Estado está en juego".

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.