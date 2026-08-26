De manera extraoficial aseguran camioneta y detienen a dos durante operativo militar en Durango

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron este miércoles un operativo en distintos puntos de la ciudad de Durango, donde aseguraron una camioneta de la marca Toyota, línea Hilux, de modelo reciente y, de manera extraoficial, se informó sobre la detención de dos personas.

El movimiento de las fuerzas castrenses generó presencia de unidades militares, cuyos números de control fueron cubiertos y las placas retiradas, en la zona, mientras los elementos realizaron inspecciones a vehículos y personas como parte de las acciones implementadas.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, dos individuos fueron detenidos y posteriormente quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, aunque hasta el momento no se ha precisado qué delito se les atribuye.

Durante el operativo también fueron revisadas otras dos personas, quienes, según los primeros informes, no estarían relacionadas con algún hecho delictivo y únicamente fueron sometidas a una inspección por parte de los elementos castrenses.

La camioneta Hilux quedó bajo resguardo de los militares, sin que hasta ahora se haya informado públicamente qué fue localizado en su interior o cuál fue el motivo que originó su aseguramiento.

En el operativo participó una aeronave de ala rotativa, la cual sobrevoló la zona a baja altura y realizando labores de seguridad y reconocimiento.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades federales no habían emitido un comunicado oficial sobre el despliegue, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre las detenciones, el vehículo asegurado y el resultado de las investigaciones.