¡De no creerse! Karol G invita a duranguense a subirse al escenario en su concierto | VIDEO

Durango estuvo presente en un concierto de Karol G en Dallas, donde un asistente identificado como Valente Chávez participó en una dinámica de la cantante colombiana y tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con ella frente al público.

El momento quedó registrado en un video en el que la intérprete le pregunta su nombre y lugar de origen. La respuesta del duranguense dio paso a un mensaje con el que la artista lo presentó como representante de México durante la actividad.

Chávez se presenta ante Karol G

“Mi rey, ¿cómo te llamas?”, preguntó la cantante al comenzar la conversación. El asistente respondió con su nombre: “Valente Chávez”.

Después de escucharlo, Karol G volvió a dirigirse a él para conocer de dónde venía.

“Valente, ¿de dónde eres?”, expresó, a lo que el participante contestó: “Durango, México”.

La mención de su estado de origen fue uno de los detalles centrales del intercambio, pues permitió identificar al asistente que participaba en la dinámica como un duranguense presente entre el público del concierto en Dallas.

“México, hoy vas a tener a tu mejor representante”

Tras conocer su procedencia, Karol G respondió con una frase dirigida tanto a Valente como a los asistentes: “México, hoy vas a tener a tu mejor representante”.

Con esas palabras, la colombiana dio continuidad a la interacción con el aficionado mexicano. El diálogo convirtió una actividad del espectáculo en una oportunidad para que el nombre del estado se escuchara durante la presentación .

Durango presente en todas partes

En este caso, Valente Chávez pudo presentarse directamente ante Karol G y mencionar su procedencia. La respuesta de la cantante acompañó ese instante con una referencia a México, mientras el duranguense se preparaba para formar parte de la actividad.

Así, el video documentó un encuentro breve entre la intérprete y un asistente de Durango, cuyo nombre y lugar de origen quedaron como protagonistas de este momento del concierto en Dallas.