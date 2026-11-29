L A sobrerrepresentación volvió a poner al INE en el centro de la discusión pública; y es que el tema ha estado presente intermitentemente durante los últimos procesos electorales. Esta semana, de nueva cuenta, el árbitro electoral nacional discute cómo hará las asignaciones de las diputaciones de representación proporcional; aquí la pregunta de fondo es cómo traducir los votos en espacios legislativos sin distorsionar la voluntad ciudadana.

Los plurinominales o espacios de representación proporcional contribuyen a la pluralidad de los Congresos. Hay que recordar que la Cámara de Diputados tiene 300 espacios de mayoría relativa y 200 de representación proporcional; el artículo 54 constitucional establece que ningún partido puede superar las 300 diputaciones ni exceder, como regla general, en 8 puntos porcentuales su votación nacional emitida.

Por ejemplo, con 30% de esa votación, el límite ordinario sería 38% de la Cámara; existe una excepción cuando los triunfos distritales por sí solos superan ese margen. Sin embargo, las diferentes interpretaciones aparecen cuando los partidos compiten en una coalición: ¿el límite debe revisarse individualmente o sobre esta figura asociativa?

En 2024, Morena, PT y Verde recibieron 364 diputaciones, 72.8% de la Cámara, frente a 58.39% de la votación nacional emitida utilizada para la asignación. Estos partidos defienden esta interpretación, ya que la Constitución menciona partidos, mientras que las coaliciones conservan integrantes distintos y, por lo tanto, las autoridades deben respetar las reglas vigentes.

Este criterio fue confirmado por el Tribunal Electoral en 2024 y es el que está proponiendo el INE, es decir, respetar la misma interpretación que se ha venido aplicando. Su argumento también descansa en la certeza jurídica: cambiar la distribución del poder requiere fundamentos y atribuciones suficientes; sin embargo, la ley sigue siendo la misma.

Por su parte, otros académicos y partidos políticos tienen otra interpretación; por ejemplo, Woldenberg y Peschard consideran que al seguir esa interpretación se permite una concentración de curules contraria al propósito de los límites, por lo que es necesaria una mayor correspondencia entre votos y diputaciones o incluso una interpretación integral que preserve la igualdad del sufragio.

A esta discusión se le suma otra igualmente relevante: a qué partido se cuenta cada triunfo cuando participan coaligados. La solución que se ha implementado es el siglado, es decir, el propio convenio de coalición lo dice; pero es importante también que se verifique la afiliación efectiva para revisar la militancia de la candidatura. Con esto se busca evitar fraudes a la ley.

Ahora que se habla de nueva cuenta de una reforma electoral; aquí está otro tema fundamental: analizar detalladamente el margen de ocho puntos, el tratamiento de las coaliciones y la atribución de triunfos, ya que aunque se resuelva la interpretación de la sobrerrepresentación, es necesario evaluar la pertinencia de mantener o modificar este diseño institucional.

Para Durango también importa esta discusión, aunque las reglas federales no se trasladan automáticamente al Congreso local. Al final de cuentas, necesitamos claridad sobre cuánto representa nuestro voto y cómo se convierte en decisiones.

X: @omarortegasoria