¿De qué falleció Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena? Esto se sabe

El nombre de la diputada federal Anay Beltrán Reyes comenzó a circular este jueves 17 de septiembre en diversos medios nacionales, luego de que se diera a conocer su repentino fallecimiento.

Aunque en un inicio se trataba de reportes sin confirmación, fue el mismo partido de Morena el que confirmó la noticia, con un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida compañera Anay Beltrán Reyes, diputada federal y mujer comprometida con la transformación de nuestro país”, escribieron en la publicación.

¿Quién era la diputada Anay Beltrán?

Anay Beltrán Reyes, de 45 años de edad y originaria de Guerrero, estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Mexicana.

Desde que incursionó en la política, Beltrán Reyes estuvo involucrada en Morena, llegando al puesto de coordinadora del movimiento en Tultitlán, y ocupando también cargos administrativos en el gobierno municipal.

Desde el 2024 y hasta el momento de su deceso, Anay Beltrán fungía como diputada federal del distrito 8.

¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

Luego de que comenzar a circular información acerca del fallecimiento de la diputada federal, empezó a difundirse además información sobre cuál habría sido la causa de su fallecimiento.

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de su fallecimiento, algunos medios y comentarios publicados por familiares y personas cercanas dieron a entender que la diputada Anay padecía una enfermedad que habría sido diagnosticada algunas semanas antes.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por alguna fuente oficial, por lo que se espera que más adelante se detallen más datos.

La despiden en redes sociales

Luego de que se diera la noticia, a través de redes sociales fueron compartidas despedidas hacia la diputada Anay.

Entre amigos cercanos, familiares y compañeros de trabajo, la diputada fue recordada y reconocida por su labor y trayectoria en el cargo y en la política.

“Las y los diputados de la #LXVILegislatura lamentamos profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes y honramos su memoria, trayectoria y compromiso”, escribió la Cámara de Diputados a través de un mensaje en redes.