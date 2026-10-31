¿De qué falleció el hijo de 'El Komander', famoso cantante mexicano?

El mundo de la música regional mexicana atraviesa un momento de tristeza luego de que Alfredo Ríos, mejor conocido como El Komander, confirmara el fallecimiento de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila, quien tenía apenas unos meses de nacido.

Fue durante la madrugada del 30 de octubre cuando el cantante sinaloense dio a conocer la pérdida a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía en la que aparece sosteniendo a su bebé en brazos, acompañada de una esquela y palabras de despedida.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo al artista y a su familia, mientras comenzaron a surgir preguntas sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor.

¿De qué murió José Eliseo, hijo de El Komander?

Hasta este sábado 30 de octubre, no se ha dado a conocer oficialmente la causa de muerte de José Eliseo Ríos Ávila . Ni el cantante ni sus representantes han revelado información médica o detalles que permitan conocer las circunstancias del fallecimiento.

Aunque se confirmó que el pequeño tenía pocos meses de nacido, tampoco se ha precisado públicamente su edad exacta. La familia ha optado por mantener en privado los detalles relacionados con esta pérdida, por lo que cualquier versión sobre una posible enfermedad o complicación de salud carece de confirmación.

A través de sus historias de Instagram, El Komander compartió imágenes de la despedida de su hijo, donde se apreciaban arreglos florales y coronas blancas. El cantante acompañó las imágenes con un breve mensaje:

"Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho".

Por su parte, el equipo de trabajo del intérprete manifestó sus condolencias y solicitó comprensión y respeto por el duelo que atraviesa la familia Ríos Ávila.

¿Cuántos hijos tiene El Komander?

Además de su trayectoria dentro de los corridos alterados, Alfredo Ríos ha hablado públicamente sobre su faceta como padre. Durante una entrevista con la periodista Mine La China, el cantante presentó a siete de sus hijos: Anahí, Kenia, Alfredo, Emiliano, Alejandro, Vicente y Perla.

Con el nacimiento de José Eliseo, el artista se convirtió en padre de ocho hijos. Sin embargo, el fallecimiento del menor representa una dolorosa pérdida para su familia.

Por ahora, el cantante no ha ofrecido mayores declaraciones sobre el fallecimiento de José Eliseo y se desconoce si posteriormente compartirá información sobre las causas de su muerte.