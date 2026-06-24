De regulares a muy malas, las ventas del Día del Padre; la compra promedio fue de 300 pesos

El Día del Padre 2026 dejó resultados moderados para el comercio local, predominando ventas bajas, muy bajas y regulares en los negocios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

De acuerdo con el reporte del organismo empresarial, durante esta celebración se observó una disminución en la afluencia en los negocios, en comparación con la misma fecha de 2025.

Además, en la mitad de los negocios el gasto promedio del consumidor fue menor a 300 pesos , reflejando un consumo moderado y decisiones de compra más conservadoras.

Las compras estuvieron orientadas principalmente a obsequios prácticos y experiencias de consumo inmediato.

Menos de la mitad de los negocios implementaron promociones especiales durante el Día del Padre y el principal medio de pago fue el efectivo.

Asimismo, la afluencia de clientes mostró una tendencia a la baja en una proporción importante de establecimientos, ya que muchas familias celebraron en casa.

No obstante, a pesar del panorama observado, prevalece una expectativa positiva entre los empresarios para las próximas temporadas comerciales.

A detalle

Con base en el sondeo que hizo la Canaco entre sus socios, al consultarlos sobre el desempeño de sus ventas durante el Día del Padre, el 42.9 por ciento reportó ventas muy bajas , el 19 por ciento ventas bajas, el 33.3 por ciento ventas regulares, el 4.8 por ciento tuvo ventas buenas y nadie dijo que fueran excelentes.

Es decir, el 61.9 por ciento de los encuestados reportó ventas bajas o muy bajas, mientras que únicamente el 4.8 por ciento las calificó como buenas, lo que dejó en evidencia una jornada comercial con resultados inferiores a las expectativas para la mayoría de los negocios participantes.