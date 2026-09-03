De última hora, hija de Anabel cancela manifestación durante visita de Sheinbaum a Durango

La manifestación convocada para la tarde de este jueves 3 de septiembre, con la que familiares de Anabel Reza buscarían acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Durango, fue cancelada de última hora.

Perla Muñoz Reza, hija de Anabel, informó la decisión mediante un mensaje dirigido a las personas que habían expresado su intención de acompañarla a las instalaciones de la Feria Nacional Durango (Fenadu).

La concentración estaba prevista para comenzar a las 16:00 horas en la entrada principal del recinto ferial, una hora antes del evento que encabezará la mandataria federal en la Velaria.

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“Hay decisiones que uno no quiere tomar”

En su mensaje, Perla explicó que existen circunstancias que le impiden continuar con la movilización, aunque señaló que no puede hablar públicamente sobre los motivos.

“Por motivos de los cuales no puedo hablar he tomado la decisión de cancelar la manifestación de mi parte”, comunicó.

La joven ofreció una disculpa a quienes acudirían a la convocatoria y pidió comprensión ante la determinación tomada.

“A veces hay que tomar decisiones que uno no quiere, pero todo sea para que todo marche bien”, agregó, sin proporcionar mayores detalles sobre la situación que llevó a suspender la protesta.

Hasta el momento no se ha informado si la familia buscará otra vía para hacer llegar su petición a Claudia Sheinbaum durante su estancia en Durango.

Mantiene exigencia por la libertad de Anabel

Pese a cancelar la movilización, Perla agradeció el respaldo de quienes han acompañado a su familia y reiteró que continuará defendiendo la inocencia de su madre.

“Muchas gracias a todos por seguir en la lucha conmigo”, expresó antes de cerrar su mensaje con la consigna: “Que no se olvide que Anabel es inocente”.

La convocatoria había sido lanzada apenas un día antes con el propósito de intentar que la Presidenta de México conociera directamente el caso y atendiera la solicitud de la familia para que el proceso fuera revisado.

Anabel Reza permanece recluida en el Centro de Reinserción Social número 1 de Durango desde octubre de 2025, luego de ser vinculada a proceso por su presunta participación en la sustracción de una bebé del Hospital Materno Infantil.

La menor fue localizada con vida días después. El proceso penal continúa y hasta ahora no existe una sentencia condenatoria contra Anabel.