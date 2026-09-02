'Quiero que me escuche': hija de Anabel buscará a Sheinbaum durante evento en la Fenadu

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Durango este jueves 3 de septiembre será aprovechada por la familia de Anabel Reza para intentar llevar nuevamente su caso ante autoridades federales y pedir que sea revisado.

Perla Muñoz Reza, hija de Anabel, lanzó este miércoles una convocatoria para que ciudadanos se sumen a una concentración en las instalaciones de la Feria Nacional Durango (Fenadu), donde horas más tarde se realizará el evento encabezado por la mandataria federal.

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El punto de reunión fue establecido a las 16:00 horas en la entrada principal de la Fenadu, una hora antes del inicio del acto presidencial, programado para las 17:00 horas en la Velaria.

“Estoy haciendo una convocatoria para la gente que guste y quiera acompañarme el día de mañana a alzar la voz por mi mamá”, expresó Perla al realizar el llamado.

FB: Perla Muñoz

Buscará que el caso llegue a Sheinbaum

De acuerdo con la hija de Anabel, la intención es hacerse presente durante la visita presidencial y buscar la oportunidad de que Claudia Sheinbaum escuche personalmente su petición para que se haga justicia en el caso de su madre.

“Como saben, el día de mañana estará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las instalaciones de la feria, lo cual quiero hacerme presente para que me escuche y se haga justicia por Anabel”, señaló.

Perla aseguró que continuará buscando alternativas para hacer visible el caso y conseguir que otras instancias conozcan la situación jurídica que enfrenta su madre.

“No pierdo nada en volver a intentarlo una vez más”, agregó al pedir el acompañamiento de quienes deseen respaldar la movilización.

La convocatoria está acompañada por consignas como “Justicia para Anabel”, “Anabel es inocente”, “La inocencia no se castiga” y “Todos somos Anabel”.

Morena

Sheinbaum estará en la Fenadu

La movilización coincidirá con la visita de Claudia Sheinbaum a Durango como parte de la gira que realiza por el país con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

De acuerdo con la invitación difundida para el evento, la Presidenta de México se presentará este jueves 3 de septiembre a las 17:00 horas en la Velaria de la Fenadu.

De esta manera, la concentración convocada por la familia de Anabel comenzará una hora antes y tendrá como objetivo intentar que su exigencia llegue hasta la mandataria federal.

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El caso de Anabel

Anabel Reza permanece recluida en el Centro de Reinserción Social número 1 de Durango desde octubre de 2025, tras ser vinculada a proceso junto con otra mujer por su presunta participación en la sustracción de la bebé Judith del Hospital Materno Infantil.

La menor fue localizada con vida días después de su desaparición, mientras que el procedimiento penal contra las dos mujeres continuó.

Desde entonces, familiares de Anabel han sostenido públicamente su inocencia y han realizado distintas acciones para solicitar que el caso sea revisado. Hasta el momento no existe una sentencia condenatoria en su contra y el proceso penal continúa.

La concentración de este jueves representa un nuevo intento de la familia por llevar el caso ante autoridades de mayor nivel, esta vez aprovechando la presencia de la Presidenta de México en Durango.