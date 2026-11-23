El director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió este lunes que seguirá “exponiendo a funcionarios de gobierno corruptos que conspiran” con los cárteles.

En una publicación en X, tras la captura, el viernes, de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, Cole dijo que “las alianzas internacionales importan”.

Señaló que la DEA y la Homeland Security Task Force seguirán “compartiendo inteligencia crítica con nuestros socios internacionales de confianza, exponiendo a funcionarios de gobierno corruptos que conspiran con organizaciones terroristas extranjeras designadas”, como denominó el gobierno de Donald Trump a diversos cárteles de la droga.

“Nuestro compromiso es inquebrantable: desmantelar estas redes, confrontar la corrupción y proteger y defender nuestra seguridad nacional y a nuestros ciudadanos”, subrayó Cole.

“De una forma u otra, se hará justicia. Aquellos que conspiran con terroristas y amenazan nuestra seguridad nacional serán llevados ante la justicia”, aseguró.

En otra publicación, Cole habló de un reportaje del programa 60 Minutes sobre drogas sintéticas. Según el director de la DEA, eso evidencia “el ataque con drogas sintéticas que los cárteles de droga mexicanos están librando contra Estados Unidos”. El funcionario defendió que “estas organizaciones terroristas extranjeras deben rendir cuentas por las cientos de miles de vidas estadounidenses perdidas a causa de sus drogas mortales”.

Destacó que Estados Unidos está “desmantelando sistemáticamente estas redes de cárteles, apuntando a su liderazgo y confrontando a los funcionarios y políticos corruptos que conspiran con ellos. Proteger a nuestros ciudadanos. Defender nuestra patria. Hacer que los responsables rindan cuentas”.

Estados Unidos ha solicitado la extradición de Meza Flores, acusado de narcoterrorismo, conspiración para apoyar organizaciones terroristas, tráfico de drogas (fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana), tráfico de armas, lavado de dinero y empresa criminal continua.

El gobierno estadounidense destacó el apoyo con información de inteligencia y con el uso de drones en la captura del “Chapo Isidro”.

Por su parte, Sarah Carter, zar antidrogas de Estados Unidos, agradeció al gobierno mexicano por lo que llamó “una increíble operación/derribo del narco capo ‘Chapo Isidro’”, a la vez que expresó sus “condolencias por los soldados mexicanos que perdieron sus vidas en esta batalla”. Carter elogió la “gran cooperación entre Estados Unidos y México”.