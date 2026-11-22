El director de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, expresó este domingo sus condolencias a las familias de los militares muertos durante el operativo de captura de Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”, el viernes pasado.

“Mis más profundas condolencias a las familias y compañeros de servicio del ejército mexicano de los militares que perdieron sus vidas en la operación contra el ‘Chapo Isidro’”, expresó Cole en su cuenta de X.

“Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados”, añadió. “Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos”, indicó. “Que Dios los bendiga. Que descansen en paz”.

La operación, realizada en Guasave, Sinaloa, dejó un saldo de 11 muertos: los cuatro efectivos y siete integrantes del grupo criminal del “Chapo Isidro”, quien se encuentra ya en poder de las autoridades.

Su captura fue posible gracias a la compartición de inteligencia de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Tras la detención, Cole dijo que se trata de una “victoria significativa” y acusó que la banda de los Beltrán Leyva, encabezada por Isidro Meza, "ha alimentado el derramamiento de sangre y la inestabilidad en México, al tiempo que trafica drogas mortales, incluido el fentanilo, a Estados Unidos".

El fiscal general estadounidense Todd Blanche se congratuló de esta captura que, dijo, es parte de los esfuerzos de ambas naciones.

"Esta exitosa operación eliminó a un líder de uno de los cárteles de la droga más peligrosos de México", escribió, al tiempo que expresó sus condolencias por los militares caídos.

El diario The New York Times reveló este domingo que las autoridades mexicanas y estadounidenses compartieron información de inteligencia semanas antes de la captura. Señaló que fuerzas estadounidenses sobrevolaron, con autorización del gobierno mexicano, drones para seguir los pasos de Isidro Meza. Se interceptaron, además, conversaciones suyas con familiares que permitieron saber que estaría en el lugar donde fue atrapado.