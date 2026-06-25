Defensa abre vacantes en Durango para trabajar en hospital militar | Sueldo y requisitos

Una de las corporaciones de seguridad más importantes del país es la Secretaría de la Defensa Nacional, su preparación y trabajo ha sido digno de reconocer en distintas emergencias, dentro y fuera de México.

Como la plantilla en sus hospitales militares se sigue ampliando, recientemente han abierto vacantes para la sede de Durango , en donde esperan que los interesados cumplan con los requisitos para formar parte.

¿Dónde se ubica el hospital militar en Durango?

El Hospital Militar de Zona se encuentra en el Campo Militar No. 10-A, el cual se ubica dentro de la Colonia Cinco de Mayo, en la capital duranguense.

Mantiene un horario de lunes a viernes de 07:300 a 15:00 horas, además de atender emergencias de manera constante.

¿Qué puesto busca el ejército?

De acuerdo a la información que ha compartido la Décima Zona Militar, actualmente su hospital necesita médicos generales para que se unan como Oficial del Ejército Mexicano Subteniente médico cirujano.

Requisitos y prestaciones

Si eres médico y estás interesado en ser parte de esta plantilla militar, deberás contar con los siguientes requisitos:

Contar con título y cédula de médico cirujano o médico general

Tener entre 18 y 30 años

Ser mexicano por nacimiento

La estatura mínima debe ser: 1.56 m (mujeres) y 1.63 m (hombres)

Índice de Masa Corporal: entre 18.5 y 24.9 IMC

Estado civil: soltero/a (sin concubinato)

No tener tatuajes en: cuello, cara, manos, antebrazos y/o visibles con el uniforme

Estado de salud: apto físico y mental comprobable

Además, deberás tener los siguientes documentos:

Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)

Constancia de NO antecedentes penales

Expediente básico (acta de nacimiento, CURP, INE, RFC, e.firma)

Beneficios del puesto:

Posibilidad de continuar con tu preparación profesional (especialidad) en un plantel militar

Estabilidad laboral

Prestaciones superiores a la ley

Desarrollo profesional

Sueldo digno y pago mensual, aproximadamente 28 mil 200 pesos

Compensación del 40%, adicional del haber por licenciatura

Alojamiento, alimentación y uniformes

Servicio médico integral, seguro de vida y retiro

Becas para hijos

Vacaciones pagadas, aguinaldo y gratificación anual

Acceso a préstamos personales e hipotecarios

¿A dónde y cuándo hay que llevar la solicitud?

Los interesados deberán presentarse con su documentación en las instalaciones del Hospital Militar de Zona 5 de Mayo, Durango.

No hay una fecha límite para llevar las solicitudes, sin embargo, ante cualquier duda puedes comunicarte a los teléfonos 618804 53 06 y 618 810 92 36.