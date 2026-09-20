Deficiencias en pruebas PISA son 'alarmantes', señala el CEJ en Durango
La presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) de Durango, Karen Rivas, catalogó como “alarmante” la deficiencia en habilidades y conocimientos básicos que registran los estudiantes mexicanos, tras los resultados de la prueba PISA.
“Tengo entendido que es para los chicos de 15 años, obviamente es alarmante porque, si bien, todavía van a llevar todo el tema de universidad, no creo que los estudios de universidad sean los deficientes, en realidad creo que lo alarmante es que los niños y los chicos desde los 15 años ya traen una deficiencia en las habilidades básicas y en los conocimientos básicos”, mencionó.
Señaló que este problema de aprendizaje acumulado afectará el desarrollo académico en los niveles de bachillerato y licenciatura. Asimismo, advirtió que las deficiencias educativas impactarán directamente en la inserción en el mercado laboral y la capacidad de emprender.
“Eso obviamente va a hacer que a la hora de entrar a su universidad, a sus licenciaturas, a su bachillerato incluso, no tengan las competencias que debieran tener”, mencionó.
Asimismo, hizo énfasis en la importancia de desarrollar habilidades prácticas para estar en condiciones de responder a las exigencias actuales del mercado laboral. “Eso repercute en el futuro, no solamente en la carrera, ya que cuando salen intentan buscar un trabajo. No solamente es tener el título y el papel, es realmente tener las competencias para insertarse en un trabajo o generar empleos al crear una empresa”, enfatizó la representante del CEJ.