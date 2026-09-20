Deficiencias en pruebas PISA son 'alarmantes', señala el CEJ en Durango

La presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) de Durango, Karen Rivas, catalogó como “alarmante” la deficiencia en habilidades y conocimientos básicos que registran los estudiantes mexicanos , tras los resultados de la prueba PISA.

“Tengo entendido que es para los chicos de 15 años, obviamente es alarmante porque, si bien, todavía van a llevar todo el tema de universidad, no creo que los estudios de universidad sean los deficientes, en realidad creo que lo alarmante es que los niños y los chicos desde los 15 años ya traen una deficiencia en las habilidades básicas y en los conocimientos básicos”, mencionó.

Señaló que este problema de aprendizaje acumulado afectará el desarrollo académico en los niveles de bachillerato y licenciatura . Asimismo, advirtió que las deficiencias educativas impactarán directamente en la inserción en el mercado laboral y la capacidad de emprender.

“Eso obviamente va a hacer que a la hora de entrar a su universidad, a sus licenciaturas, a su bachillerato incluso, no tengan las competencias que debieran tener”, mencionó.