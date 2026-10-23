Deja tercer trimestre un mayor desempleo

La tasa de desocupación en Durango alcanzó su nivel más alto del año durante el tercer trimestre de 2026, cuando llegó a 4.1 por ciento en agosto, con 37 mil 105 personas sin empleo, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque en septiembre el indicador descendió a 3.1 por ciento, con 30 mil 770 personas desocupadas, el periodo julio-septiembre concentró las tasas más elevadas del año, por encima de los niveles registrados durante los primeros seis meses.

En enero, la tasa estatal de desocupación fue de 3.6 por ciento, mientras que en febrero bajó a 2.8 por ciento. Para marzo repuntó a 3.3 por ciento y posteriormente descendió a 2.9 por ciento en abril.

Durante mayo, el indicador se ubicó nuevamente en 2.8 por ciento y en junio aumentó ligeramente a 2.9 por ciento, con lo que el primer semestre transcurrió con tasas inferiores a las registradas en julio y agosto.

El comportamiento cambió en el tercer trimestre. En julio, la desocupación llegó a 3.9 por ciento, con 35 mil 295 personas sin empleo; en agosto aumentó a 4.1 por ciento y en septiembre descendió a 3.1 por ciento.

La reducción de un punto porcentual entre agosto y septiembre representó una disminución de seis mil 335 personas desocupadas, equivalente a aproximadamente 17.1 por ciento.

Sin embargo, este movimiento no significa necesariamente que se haya creado esa misma cantidad de empleos, debido a que la tasa también depende de los cambios en la población económicamente activa.

En la comparación nacional, Durango también registró tasas superiores durante el tercer trimestre. En julio, el indicador del país fue de 2.9 por ciento frente al 3.9 estatal; en agosto, de 3.0 por ciento frente al 4.1 de Durango, y en septiembre, de 2.8 por ciento frente al 3.1 por ciento de la entidad.

Así, agosto se convirtió en el mes con mayor desocupación para Durango en lo que va de 2026.